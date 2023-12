Monti sobre el tratamiento del DNU: "Estamos explorando la hipótesis jurídica de tomar el DNU como si fueran catorce decretos"

Este miércoles por la noche, el diputado catamarqueño Francisco Monti en una entrevista en un medio nacional se refirió al tratamiento del DNU de desregulación de la economía de Javier Milei. Si bien aceptó que parte del “mega decreto” es positivo por su impulso a la competencia y libertad en la economía argentina, sostuvo que “es difícil aceptarlo en términos de la Constitución y la división de Poderes”.

“El tema con el DNU la postura no es todo o nada. El gobierno la plantea desde una postura muy gravosa. Desde la Unión Cívica Radical se ha planteado que lo óptimo habría sido mandar un proyecto de ley. Creo que hay que alivianar un poco esa postura porque hay matices y posiciones intermedias”, comenzó el diputado Monti en una entrevista en Crónica TV luego de que en el Congreso se presentara la llamada Ley Ómnibus poco después del polémico mega decreto anunciado por el Gobierno nacional que desregula la economía con modificaciones a varias leyes y normativas.

En este sentido, Monti agregó: “Si nosotros le pedimos al gobierno un imposible, esto es que bajen el DNU, no estamos queriendo ayudar ni estamos buscando una solución posible. Estamos explorando la hipótesis jurídica de tomar el DNU como si fueran catorce decretos para poder hacer un tratamiento desagregado porque la verdad hay muchas cosas que nos parece positiva fundamentalmente producir competencia y libertad económica en la Argentina, pero quizás no todo es tan necesario y tan urgente.”

A línea siguiente, para ejemplificar su postura, el diputado catamarqueño tomó como ejemplo gráfico comparar el conocido comercio “Los Mil Artículos” catamarqueño, y el conjunto de modificaciones y derogaciones del DNU presidencial. “Esto son ”Mil Artículos" y lo otro es pedirle al Congreso que le transfiera sus delegaciones." sostuvo.

Luego agregó: “En la génesis Constitucional esto está previsto para ser un tanto más limitado. Declarar esta cantidad de emergencia que son más incluso de las que se declaró para Alberto Fernández, y por un tiempo de cuatro años, la verdad que es muy difícil aceptarlo en los términos de nuestra Constitución Nacional y la división de Poderes” sostuvo.

Por otra parte, respecto a las manifestaciones en contra de las medidas del DNU, Monti sostuvo: “Dos cosas, una, las manifestaciones populares son legítimas. Las personas tienen derecho a peticionar a sus autoridades. A veces disgusta las apelaciones al conjunto del pueblo, esas treinta o más personas, son parte del pueblo, que tiene más de 45 millones de almas que conviven en este país. No puede ser que asimilemos a la Argentina que los porteños que viven cerca del Congreso y no le gustan el gobierno son el pueblo. Hay que parar un poco la pelota y desdramatizar un poco el momento político”.

Por último, sentenció respecto a la cantidad de medidas a las que apunta el Gobierno Nacional: "Me cuesta entender cómo un gobierno que podría lograr mayoría en el Congreso para avanzar en ciertas reformas y transitar por un camino de largo aliento, por una maratón en la que pueda ser exitoso, no para el Gobierno, sino para la Argentina.

Y explicó: “Hay cosas que la gente si ha votado, creo que las desregulaciones, la libertad económica, la competencia si se han votado, y no solo por quienes votaron a MIlei sino también a Patricia Bullrich, pero al mismo tiempo pareciera ser que Milei quiere correr una carrera de 100 metros, quiere llevar todo de entrada. Hay que tener cuidado con eso, porque a veces el corredor quema las naves en el primer tramo. Me parece que no hay que darle la espalda a las instituciones. Las instituciones son importantes para darle consistencia política y jurídica a los procesos de cambios.”

"En ese sentido nosotros, desde la Unión Cívica Radical, y otros bloques también, ha mostrado vocación de dialogo que no tiene nada que ver con proteger conchavos ni privilegios, pero sí para tener una discusión sana" finalizó