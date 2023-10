Monti votó y repudió los hechos de violencia del interior

El candidato a intendente por la Capital de Juntos por el Cambio, el diputado nacional, Francisco Monti ya votó en la escuela N°182. Tras agradecer a fiscales y autoridades de mesas, el legislador declaró a la prensa: "Estoy muy satisfecho de haber hecho lo que uno sentía, lo que uno piensa. De no haber disminuido la voz, sino de haber expuesto las cosas que nosotros sabemos que la gente siente y haber podido estructurar una propuesta".

Luego no omitió comentarios sobre lo sucedido este sábado en el interior provincial, marcando que: "se ha denunciado y es algo que pasa siempre, es un espectáculo pornográfico de parte del oficialismo, se manejan con suma impunidad con dinero del Estado, la gente lo ve, pero sin embargo la policía no lo ve y no actúa. En cuanto al interior, se cruzó la frontera de algún limite, se ejerció violencia y nos preocupa que ocurra en democracia, sin duda son actos que nos atrasan".

Asimismo, el candidato a Intendente manifestó su deseo de que más allá del resultado que se obtenga, este "derive en una mejora en la calidad de vida de todos".

se comunicó con Radio Ancasti y dijo: "Espero que Dios y la Virgen bendigan el pueblo argentino y catamarqueño para que lo mejor nos suceda, también espero que todos los candidatos respetemos la veda como corresponde de y marca la ley", indicó luego en relación a sus expectativas.