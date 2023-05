Morales cerró la cumbre de la UCR: Lanzó una advertencia sobre Massa y apuntó contra Milei

Tras 48 horas cargadas de señales para la interna opositora, el titular de la UCR nacional y presidenciable de Juntos por el Cambio, Gerardo Morales, cerró este sábado la cumbre radical en Córdoba en la que el partido discutió el programa para un posible gobierno desde diciembre. El gobernador jujeño volvió a cargar contra Javier Milei, a quien llamó “desquiciado y fascista”, e intentó marcarle la cancha a sus socios de coalición, donde algunos creen mejor no subir al ring al economista libertario.

Horas antes del cierre del acto, en una entrevista, Morales también se encargó de dejar una seria advertencia sobre la gravedad de la situación económica y las consecuencias de una posible salida de Sergio Massa del Ministerio de Economía: “Si se va, esto explota”.

El jujeño compartió el cierre de la cumbre radical con el candidato de JxC a gobernador de Córdoba, Luis Juez, y el candidato a intendente de la capital provincial, Rodrigo de Loredo. Un día antes y en el mismo lugar, se había mostrado con Facundo Manes, que también tiene decidido hoy ir por la presidencia. Aunque la interna radical está lejos de quedar saldada, fue un gesto para los socios del PRO: “Logramos la foto que otros partidos no sé si pueden”, dijo Morales.

Desde el viernes, los equipos técnicos del radicalismo debatieron políticas sobre economía, relaciones exteriores, políticas sociales, justicia y seguridad, entre otros temas, base de un programa que aprobarán en la próxima convención de la UCR, el 12 de junio, cuando el partido ratifique la alianza con el PRO, la Coalición Cívica, y demás partidos en JxC.

“Hay un debate en los medios y entre los dirigentes sobre cuál es la profundidad del ajuste y a cuánta más gente jodemos en la Argentina, gente que está jodida, está mal. Una inflación que no para, un grupo de irresponsables que no hace más que especular con quien va a las PASO cuando debería gobernar”, sostuvo Morales.

“A Cristina, que dice que se va, estaría bueno que se vaya a su casa, pero con la boca cerrada. Es la máxima responsable de todo lo que pasa, armó el engendro del Frente de todos, puso a Alberto, saca y pone, se hace la opositora... si nosotros hiciéramos eso nos cuelgan en la plaza pública”, siguió.

Al hablar de planes políticos, en otra señal para la interna en pleno debate entre halcones y palomas sobre la velocidad de las reformas en caso de llegar al Gobierno, el jujeño advirtió: “Esos que dicen que van a bajar la inflación de la noche a la mañana, mienten. Los que dicen que van a salir del cepo de la noche a la mañana, mienten. Vamos a salir del cepo de la noche a la mañana y al año lo vamos a tener que poner como ya nos pasó entre el 2015 y 2019. Seamos serios entonces”.

El presidente de la UCR también uso la figura de Javier Milei para marcar límites. “Ojo con estos mesiánicos que quieren destruir al pueblo argentino, no se lo vamos a permitir. Que no nos traten de trogloditas, porque tenemos una agenda moderna. Los jóvenes van a ser libres si pueden estudiar, si pueden acceder a al primer empleo. Ese es el camino de la libertad” sostuvo.

“Cuidado con estos locos como Milei, que son unos desquiciados y unos fascistas. Y que me disculpen muchos de Juntos por el Cambio que dicen que no hay que nombrarlo: yo a los locos, a los mesiánicos no solo los nombro, sino que los combato. No le vamos a permitir al Frente de Todos ni a estos que militan la derecha que digan que la Argentina es un país inviable. De ninguna manera, somos un gran país y tenemos un gran futuro”, agregó.

Llamó entonces a dar un debate en JxC: “No nos jodan la educación pública, la salud pública y la seguridad pública”. “Hay muchos que en nombre de la libertad quieren terminar con todo, con el Estado. El debate está en el estado eficiente, tenemos que terminar con toda esa bolsa de corrupción que está enlas empresas públicas. Hay que hacer eficiente el Estado, pero necesitamos Estado presente”, concluyó Morales.

Gerardo Morales: “Se va Massa y explota esto”

Antes del acto, en una entrevista por YouTube con el programa “Cocina Política”, Gerardo Morales había advertido sobre la posibilidad de una hiperinflación, dado los altos indicadores de los últimos meses, y señaló que “si se va” el ministro de Economía, Sergio Massa, “esto explota”.

El jujeño fue consultado por el 2001 y su paso como secretario de Desarrollo en el el Gobierno de Fernando de la Rúa. “Yo me fui en junio, porque fui candidato a senador. Estuve un año nada más. Hay una situación tan compleja como en aquel momento. La gente no tiene para comer. Seis meses antes de la híper del 89 la inflación fue 6,4%, Ahora es de 8,4%. Se está cayendo el nivel de actividad y se va a seguir cayendo, la recesión se va a profundizar. Y eso es un cóctel. Acá hay un detonante y tenemos híper”, sostuvo.

En ese sentido, indicó cuáles podrían ser los detonantes y puso un ejemplo: “Se va Massa y explota esto. Salvo que venga... No sé si hay un ministro de Economía que aguante la anarquía del Frente de Todos. Ese puede ser un detonante. Pero puede haber otros”.