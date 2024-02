Morales rompió en llanto cuando le preguntaron si iba a hacerse un ADN para confirmar su paternidad

El ex gobernador de Jujuy Gerardo Morales rompió en llanto hoy en un programa televisivo cuando le preguntaron si iba a hacerse un ADN tras los rumores de infidelidad por parte de su esposa. “No, no planeo hacerme un ADN. Vamos a ver, yo todos los días pienso en eso, en mi hija... en mi pequeña hija; le han hecho un daño irreparable”, aseguró -emocionado- el ex titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR).

En tanto, luego de que la Justicia jujeña liberó a Nahuel Morandini y Roque Villegas, quienes habían sido detenidos por tuitear sobre la supuesta infidelidad de la esposa del exgobernador, Morales confirmó que irá a la Suprema Corte de Justicia.

El ex mandatario provincial acusa Morandini y Villegas de formar parte de la organización barrial Tupac Amaru de Milagros Sala y de haber “planificado, orquestado y pergeñado esta mentira".

“Hasta ahora, siempre se habló de dos personas detenidas por un tuit. Pero la imputación que tienen estas dos personas está lejos de ello. Violan el artículo 139 del Código Penal, que da cuenta de que puede haber pena de dos a seis años por el delito de tornar incierta la identidad de una niña”, detalló Morales.

A su vez, durante la entrevista, el ex mandatario jujeño planteó interrogantes relacionados al caso que lo involucra: “¿Hasta cuándo, a través de las redes sociales, las personas van a seguir siendo impunes sin importar las cosas que digan?, ¿hasta cuándo se van a usar las redes sociales como un medio para cometer un delito?”.

"Todo esto lo hicieron a sabiendas de que le iban a provocar daño a una niña, a quien le han tornado incierta la identidad. ¿Qué hago yo con mi niña?, ¿Cómo le diga que soy el padre?, ¿en qué termina todo esto? Es un tema que no tiene que terminar acá. Tiene que llegar a la Suprema Corte", pidió Morales.