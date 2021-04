Municipales de Andalgalá divididos tras la renuncia del Secretario de Seguridad Ciudadana

La presentación de la renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana de Andalgalá, Oscar Martiarene dejó posturas encontradas entre los empleados municipales, ya que algunos solicitaron que continúe al frente del área y otros que se le acepte la renuncia por parte del jefe comunal.

Leandro Fuenzalida, empleado municipal sostuvo “nos juntamos un grupo de empleados a los cuales no les pueden comprar ni el pensamiento ni las decisiones porque somos gente que venimos por la bandera andalgalense. Hoy nos presentamos ? por ayer martes ? el acto que hicieron nuestros mismos compañeros que es de apoyar para que este señor Martiarene no renuncie cuando nosotros hace unas semanas atrás estuvimos pidiendo mediante un corte un aumento de $10.000 que ellos lo van a cobrar gracias a nosotros y a las mujeres que estuvimos bajo el calor, el frio, con hambre, nos indigna que nuestros propios compañeros hagan esto” instando a que el jefe comunal debe aceptarle la renuncia ya que se trata de un ex policía y que cobra su respectiva jubilación “hay muchos jóvenes capacitados que se van porque acá hay gente como el que no deja crecer a otras personas”.

Marcos Sánchez, del gremio SOEMA, con respecto a este tema puntualizó “nos molesta mucho que los gremios que estamos defendiendo al compañero para mejorar el salario municipal, estos compañeros no se han presentado al paro y van a estar cobrando el aumento gracias a los gremios y estos compañeros vienen a solidarizarse con la patronal, por eso estamos en desacuerdo, acá el empleado municipal se salva juntándose con otro empleado municipal” acotó el sindicalista.