Municipales de ATE Recreo van a paro por 48 horas con movilización

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) seccional de Recreo convocó a un paro general por 48 horas para esta semana en reclamo de una mejora salarial. A la medida de acción directa que cumplirán los municipales recreínos, se suman los trabajadores del Concejo Deliberante (CD) que también exigen incremento en los haberes.

En diálogo con LA UNION uno de los trabajadores dijo que la medida de fuerza fue resuelta en asamblea y se cumplirá este martes y miércoles.

La jornada de paro será sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo de una propuesta de mejora salarial por parte de la comuna que conduce el intendente Luis Polti. Durante las dos jornadas habrá asamblea permanente con movilización.

“Las presentación ya se realizaron en tiempo y forma, lamentablemente vamos al paro porque el intendente Polti no responde a las notas de pedidos. No queremos llegar a este punto de tomar medidas pero la inflación es alta y no hay salario que alcance”, manifestó uno de los municipales.

En ese contexto, los municipales comentaron que en reiteradas oportunidades solicitaron audiencia con el jefe comunal sin obtener ninguna respuesta sobre la apertura de paritarias 2022.

Con respecto al porcentaje de incremento salarial, los trabajadores comentaron que el porcentaje debería ser de acuerdo al índice inflacionario determinado por el INDEC. Y denunciaron que en el 2021 quedó pendiente un aumento en el salario que hasta la fecha no se cumplió, por lo que exigirán al intendente que cumpla con este compromiso salarial.

San José

Por su parte, los referentes de ATE San José confirmaron que el gremio se reunió con el Ejecutivo Municipal y logró un aumento salarial del 36% que se hará efectivo en dos partes.

Se trata de un aumento del 18 % retroactivo a marzo y el 18% a partir del primero de abril. También habrá una mejora salarial para los becados municipales.