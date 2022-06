Municipales de Valle Viejo denuncian supuestas malas condiciones laborales y discriminación política

Un grupo de empleados municipales de Valle Viejo en diálogo con LA UNIÓN denunciaron supuestas malas condiciones laborales y discriminación política.

Según los trabajadores desde la comuna que conduce Susana Zenteno (Frente de Todos) no les proveen los elementos para realizar las tareas diarias y que además estarían sufriendo actos de discriminación política.

Se trata de un grupo aproximado de 15 empleados municipales que durante de la gestión anterior del exintendente Gustavo Roque Jalile (UCR) ya venían trabajando bajo la condición de becados, y cuando asumió Zenteno continuaron con esa condición de revista, con el agravante de que estarían recibiendo un presunto maltrato laboral.

Los becados aseguran que desde la Comuna se les niega los elementos de trabajo, por lo que las tareas de mantenimiento de espacios verdes y de sectores claves del vía pública del departamento, lo hacen improvisando herramientas. Mencionaron que con palos o ramas arman una especie de escopa para poder realizar el barrido, y en el caso de la poda de plantas traen de sus casas las herramientas porque el municipio solo les entrega los instrumentos para trabajar. Además explicaron que tampoco se les entrega barbijos, ni aguantes, ni alcohol.

Los trabajadores confirmaron habrían entregado a un colaborador de Zenteno una nota solicitándole elementos de trabajos y sanitizantes, pero que la repuesta fue: “Ustedes son de la gestión anterior, a los radicales no le entregamos nada”.

Por otra parte, los becados manifestaron su preocupación porque desde hace más de 6 años se encuentran prestando servicio en el municipio de forma precarizada y que ante la situación que denuncian como presunta discriminación política, se ven imposibilitados de poder avanzar en alguna especie de acuerdo con el municipio.

“La Intendenta se niega a recibirnos, eso es lo que nos dicen en su despacho, no cansamos de dejar nota pidiendo audiencia y no podemos lograr una respuestas. Nosotros somos becados y más la gestión que este conduciendo el municipio nosotros necesitamos una solución, somos sostén de familia, nuestro reclamo no paso por la política sino por la necesidad que tenemos, con la beca que cobramos no llegamos al mes”, afirmó uno de los voceros del grupo.