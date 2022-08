El fiscal Diego Luciani pidió para Cristina Fernández de Kirchner una condena a 12 años de cárcel e inhabilitarla de por vida para ejercer cargos públicos y tuvo la reacción de todo el arco político oficialista entre ellas la de Fernando “Chino” Navarro del Movimiento Evita que dijo: “Antes la política cuando no podía resolver alguna cosa recurría a las dictaduras, ahora lo hace con la justicia y esto no es sano”.

El Secretario de Relaciones Parlamentarias manifestó que “es un juicio con un componente político muy fuerte”.

“Cuando hay procesos judiciales ajustados a derecho, sea quien sea el acusado, bienvenido sea, pero cuando no hay se debe cuestionar porque la democracia es también garantizar que los procesos judiciales se ajusten a derecho y la constitución” sostuvo el funcionario nacional.

Para Navarro “este proceso tiene irregularidades que atentan contra la justicia” y sostuvo que “necesitamos un juicio más justo y ajustado a derecho y eso no está ocurriendo”.

Para justificar ejemplifica: “Hay cosas que se ven de lejos, si a mí se me acusa y pido un peritaje para demostrar mi inocencia y no se me otorga y además resulta que el peritaje que hizo el Poder Ejecutivo del gobierno anterior cuyos dirigentes hoy hacen fila para cuestionar a Cristina Fernández de Kirchner dice que no hubo irregularidades, pero hoy Luciani dice que si las hubo; cómo quien tiene alguna responsabilidad institucional se puede callar la boca”.