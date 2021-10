Nik demandará a Anibal Fernández por amenazas: "Tengo miedo"

El ministro se Seguridad de la Nación Aníbal Fernández mantuvo en las últimas horas un fuerte cruce en Twitter con el dibujante Nik, autor del popular personaje de historietas Gaturro, a quien le dejó en claro en uno de sus mensajes que sabe muy bien a qué escuela concurren sus hijas. Nik, cuyo verdadero nombre es Cristian Dzwonik, denunció que fue amenazado por el ministro. “Tengo miedo”, escribió.



El cruce tuitero comenzó cuando Nik escribió en su cuenta de Twitter una crítica al plan lanzado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof para brindar viajes de egresados gratuitos para 220 mil alumnos de escuelas de la provincia.

“Regalar heladeras, garrafas, viajes de egresados, planes, platita, lo que sea, lo que venga. Qué triste no escuchar nunca la palabra TRABAJO, ESFUERZO, FUTURO, PORVENIR. Los va a volver a derrotar la DIGNIDAD del pueblo”, escribió el dibujante.

Nik nunca esperó que su mensaje recibiera la respuesta del mismísimo ministro de Seguridad de la Nación y mucho menos que ese mensaje haya incluido una amenaza velada como denunció el propio creador de Gaturro.

“Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del Estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT. ¿La conocés? Sí que la concés... O querés que te haga un dibujito? Excelente escuela lo garantizo. Repito... ¿Lo conocés?”, contestó el ministro, en un mensaje en el que dejó en evidencia, en forma implícita pero muy clara, que a ese establecimiento educativo concurren las hijas del dibujante.

Cuál fue la respuesta de Nik a la amenaza del ministro de Seguridad



Pero Nik no se quedó callado y le respondió a Aníbal Fernández desde la misma red social. Además, anunció que lo demandará por amenazas.

En otro mensaje publicado en su cuenta @Nikgaturro, el dibujante afirmó: “El ministro de seguridad me dedica un tuit persecutorio con una amenaza ´velada´ dando a entender que conoce el colegio al que van mis hijas menores”.

Y añadió: “El ministro que debe dar “SEGURIDAD” a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”.

Y hubo más. No contento con eso, el dibujante consultó al rector de la escuela ORT quien le aseguró que el establecimiento no recibe ningún tipo de subsidio del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.



Enseguida escribió: “El rector del colegio ORT confirmó que no recibe ningún tipo de subsidio del Estado, cero subsidio. El ministro da información falsa. Horas después @FernandezAnibal, que me menciona en su Twitter pero me tiene bloqueado, borró su Tweet”.

Sin embargo, en horas de la tarde de este lunes el mensaje de Aníbal Fernández seguía siendo visible en su cuenta de Twitter.