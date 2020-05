No es el contexto adecuado para la reforma del Estado

El diputado provincial, Augusto Barros, realizó un análisis del informe de gestión que brindó el gobernador Raúl Jalil ante los legisladores, en la apertura del período de Sesiones Ordinarias y, si bien indicó que está a favor de la reforma del Estado, consideró que no se presentó en un “contexto adecuado”.

“Me parece que no es el contexto adecuado, pero sí es necesaria una Reforma del Estado. Y que quede claro: la reforma significa un reacomodamiento estatal que no es privar fuentes de trabajo ni salarios a los trabajadores. La pandemia ha puesto en evidencia falencias de la administración pública que se pueden corregir”, explicó uno de los referentes del bloque oficialista.