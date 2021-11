No hay futuro en Argentina, el duro artículo del Financial Times sobre el destino del país tras las elecciones

El diario británico Financial Times publicó este lunes un duro artículo sobre la actualidad del país y consideró que "no hay futuro en la Argentina", a menos de una semana de las elecciones legislativas.

"No hay futuro en Argentina: los peronistas enfrentan la ira de los votantes en las elecciones de mitad de período", es el título de la nota con la que el prestigioso diario analizó el escenario post electoral, ilustrado con una foto del candidato Javier Milei.

El autor consideró que "una economía que se desmorona y una inflación que se dispara avivan el descontento que amenaza al partido gobernante en los comicios de la próxima semana" y posicionó a Juntos por el Cambio para "recuperar la presidencia en 2023".

Para graficar el difícil escenario económico, el artículo toma las declaraciones de Silvia Ramírez, una jubilada de 62 años que volvió a trabajar porque su pensión quedó "aplastada" por la inflación. "No hay futuro para los que, como yo, quieren jubilarse totalmente, ni para los jóvenes", advierte la mujer.

"Ramírez tiene previsto votar en contra del partido peronista en las elecciones, como parte de una ola de enojo popular por la gestión del Gobierno de izquierda de la economía y la pandemia de coronavirus", agrega.

El diario destaca además que en los sondeos "la alianza opositora lleva una ventaja de unos 10 puntos porcentuales, un resultado que podría costar a Alberto Fernández su mayoría en el Senado".

"Una grave derrota en las elecciones de mitad de mandato podría convertir a Fernández en un líder rengo para el resto de su mandato y posicionar a la oposición para recuperar la presidencia en 2023", siguió el análisis.

Para ahondar en los motivos de la derrota oficialista en las PASO, el sitio británico hizo hincapié en la mala gestión de la pandemia, que se tradujo en la economía. "Fernández impuso uno de los cierres más largos de América Latina, el de Covid-19, que aplastó la economía pero no pudo evitar un número de muertos casi tan grave como el del vecino Brasil, si se ajusta al tamaño de la población", remarca.

También se refirió a la fiesta de cumpleaños en Olivos, el vacunatorio VIP y al lento proceso de vacunación: "Las fotografías en las que se le ve incumpliendo las normas al celebrar una fiesta de cumpleaños para su pareja en la residencia presidencial en el momento álgido del bloqueo enfurecieron a los argentinos. Los retrasos en la adquisición de vacunas y el escándalo de los peronistas con buenas conexiones que se saltaron la cola de las vacunas empeoraron la situación".

En tanto, el artículo se refiere a las últimas medidas que tomó el Gobierno para controlar los precios, en un intento de "ganarse a los votantes antes de las elecciones".

"El gobierno ha incrementado las ayudas sociales financiadas en parte por la impresión de dinero del Banco Central y ha congelado los precios de más de 1.400 productos domésticos hasta enero, incluyendo el licor, el vermut y la comida para gatos. La inflación fue del 52,5% hasta septiembre, una de las tasas más altas del mundo, y los economistas temen que pueda subir aún más el próximo año", resaltó.

Por último, el Financial Times sostiene que la Argentina fue eliminada de la mayoría de las finanzas externas desde que incumplió su deuda externa el año pasado. "El Gobierno llegó a un acuerdo con acreedores privados para reestructurar US$ 65.000 millones de deuda en agosto del año pasado, pero las esperanzas de un acuerdo rápido con el FMI por otros US$ 45.000 millones se evaporaron a medida que los peronistas endurecieron su postura negociadora", concluye.