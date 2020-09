No hubo acuerdo por el aumento, pero se acordó la apertura de las paritarias docentes

Siguiendo la ronda de encuentros con los gremios y el Ejecutivo provincial, tal como el anuncio formulado la semana pasada por el gobernador de la provincia, en la jornada de ayer, se concretó el encuentro entre la Intersindical Docente y el ministro de Educación, Francisco Gordillo.

De la reunión participaron todos los sindicatos, UDA, ATECa, SUTECa, SIDCa y SADOP y, tras más de dos horas de deliberaciones, se decidió pasar a un cuarto intermedio para hoy a las 11 hs. El único avance fue, según lo adelantó Juan Godoy a Diario LA UNIÓN, la apertura de las reclamadas paritarias. “Hay que ver ahora sobre qué base se plantea, pero es por lo menos un avance”, infirió el gremialista titular de SUTECa, quien además sostiene un conflicto con el titular de la cartera educativa.

En cuanto al otro tema central, el aumento de salarios, las partes no cedieron sus posturas. El Gobierno no se mueve del 21 %, que es la propuesta que va a ser fija para todos los sectores y los gremios docentes siguen solicitando el 35 %. Esto ya lo había adelantado el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, quien había aportado este dato previamente. Sobre eso, Godoy acotó: “Uno duda de todo y los docentes ya se ilusionan con lo que se les va a aumentar, pero no se sabe a ciencia cierta lo que van a terminar recibiendo”.

Recordemos que los sindicatos habían presentado una nota dirigida al gobernador de la provincia, donde se le reclamaba un aumento no menor al 35 % remunerativo y bonificable al punto índice y en ella, se lo alertaba sobre posibles medidas de fuerza. Habrá que ver hoy cómo se define este tema.



Contra Gordillo

En este marco, se debe mencionar que ayer a la mañana se dio un hecho curioso, el cual estuvo protagonizado por unos docentes por fuera del marco gremial. Estos le reclamaron a Raúl Jalil su descontento por las designaciones irregulares en el Ministerio de Educación y le exigieron la “inmediata destitución” del ministro Gordillo “por el proceder que tuvo con todos los docentes”. “Nos sentimos violados, mancillados”, le señalaron. El gobernador, luego de terminar de responder las consultas de una improvisada rueda de prensa, escuchó las quejas de los manifestantes y les respondió, indicando: “Se han tomado medidas. Por primera vez, se han dado de baja a nombramientos que estaban supuestamente mal autorizados”.