Nuevo cruce: Carrizo respondió al Ministerio de Industria y Comercio

Tras el informe del Ministerio de Industria y Comercio que conduce Lisandro Álvarez sobre el empleo en la Provincia, la diputada Silvana Carrizo destacó la dicotomía entre los números expresados y la realidad que se vive. En este aspecto, Carrizo aseguró que "en Catamarca muchos hogares no superan la línea de pobreza (LP), es decir, sus ingresos, no tienen la capacidad de satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales".

Valiéndose de los datos del organismo provincial y que base a las mismas fuentes de información empleada por el mismo, la Diputada mencionó algunas consideraciones.

"Seguimos hablando de liderar el empleo privado registrado, cuyas variaciones porcentuales están condicionadas por las diferentes bases de comparación, que no lo dicen, como por la estructura ocupacional en cada caso" explicó Carrizo aportando como provincia parte del Norte Grande, Catamarca "es una de las que tienen la menor proporción de empleo registrado en relación con su población".

Como datos, recordó que en el 2011, con una población de 381.548,00, la Provincia tenía 31.910,00 de asalariados en el sector privado y durante el año 2022, habiendo aumentado la población, los trabajadores asalariados son 32.900. "Prácticamente son los mismos números de hace más de 10 años" planteó al tiempo de indicar que en el gobierno del Frente de Todos "hubo descenso, recuperación, pero no podemos hablar objetivamente de crecimiento".

"Las leyes, los fomentos al empleo privado, el decreto 131/2011, Ley N° 2968 de desarrollo industrial, ley N° 5938, son herramientas del gobierno del Frente Cívico y Social, los programas de beneficios y fomentos al sector textil y de calzados, el régimen de promoción de generación de empleo para el norte grande son nacionales, y actualmente se está discutiendo su continuidad o no" insistió la Diputada mientras interrogó "cuáles son las herramientas y acciones ideadas por el Gobierno de Raúl Jalil y qué está haciendo para ayudar a los comercios catamarqueños que deben afrontar los impuestos y las cargas sociales, que son altas, lo que implica menos rentabilidad para el sector privado y se traduce en menos ahorro y menos inversión, menor crecimiento económico y mayor pobreza para los catamarqueños".

De la misma manera, Carrizo recordó que durante el gobierno nacional de Cambiemos se devolvió a las provincias el 15% de la coparticipación de impuestos que retenía desde los 90, haciéndose lugar a un reclamo histórico de las provincias. Por lo que volvió a preguntar "qué se hizo con el incremento de la recaudación en Catamarca producto de esta devolución".

Apelando a números pero desde la realidad, Carrizo no demoró en aseverar que las cifras de empleados privados "son iguales que cuando el Frente de Todos asumió el Gobierno, con los mismos programas de fomentos y las mismas leyes que en el gobierno del FCyS, donde hoy la gran mayoría de los 41.200 empleados públicos provinciales siguen esperando que su salario llegue a cubrir la canasta básica alimentaria, los casi 20.000 empleados municipales en la provincia, esperan que su salario supere el salario mínimo vital y móvil ($47.850), los 500 empleados de la salud, esperan la estabilidad laboral, todo el personal de salud espera salarios dignos".

"Los Departamentos en donde se desarrollan los proyectos mineros, siguen esperando que contraten a sus habitantes, compren en sus comercios y contraten sus servicios, y no personas que cambian el domicilio para cumplir con las exigencias" llamó la atención la Legisladora a lo que agregó que "en Argentina la inflación interanual de agosto ya supera 78,5, perdemos el poder adquisitivo del salario, hay un deterioro en nuestra capacidad para adquirir bienes y servicios por efecto de la inflación, y cada vez más catamarqueños caen bajo el nivel de la pobreza. Esta es nuestra realidad".