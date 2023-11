Nuevo Gobierno: Demian Reidel no será el presidente del Banco Central

Demian Reidel, era el nombre que más resonaba para presidir el Banco Central en el gobierno de Javier Milei desde el 10 de diciembre próximo, no obstante, Reidel confirmó en su cuenta de X (ex Twitter) que no ocupará ese puesto.

"El presidente Javier Milei cuenta con mi apoyo absoluto. Será un honor y un placer seguir colaborando con la construcción de la nueva Argentina. Viva la libertad carajo!", expresó.

Si bien la relación entre Milei y Reidel es definida como "óptima" por el círculo mileista, NA pudo saber que el economista no vería con buenos ojos que se haya ratificado el viernes que el cierre del Banco Central "no es negociable".

¿Quién es Reidel?

Hasta hace poco Reidel se auto definía como un “desarmador de cepos”, justamente uno de los desafíos más grande que afrontar el próximo gobierno, ya que el cepo cambiario lleva cuatro años y cada vez se ajustan más hasta volver irrespirable al sistema cambiario.

Reidel tiene una amplia carrera académica y profesional, ya que es licenciado en Física por el Instituto Balseiro de Bariloche, tiene un Máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y es Doctor en Economía de la Universidad de Harvard (Estados Unidos).

Comenzó su carrera en el sector financiero en el área de investigación sobre mercados emergentes en el banco JP Morgan y luego estuvo a cargo del área de estrategia de deuda externa en mercados emergentes en Goldman Sachs.

A su vez, es cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management y se desempeña como profesor de posgrados en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). En 2019 fue nombrado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.

"Milei cambió la naturaleza del debate al poner sobre la mesa el hecho de que hay que domar al sector público, que creció como un monstruo. Es lo más importante para devolverle a los argentinos la estabilidad económica", declaró al podcast Shot Financiero a principios de octubre último.

Incluso, señaló que la Argentina "tiene un déficit fiscal permanente que la ha llevado a crisis tras crisis y lograr cambiar esa dinámica es lo más importante que el país tiene como tarea. Milei instaló la necesidad y la urgencia de hacerlo ya".