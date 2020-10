Nuevos incrementos salariales para los trabajadores rurales

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), para los trabajadores rurales que desempeñan sus tareas en las siguientes actividades en el ámbito de todo el país: porcina, olivícola, conductor tractorista y maquinista de cosechadoras y agrícolas en las tareas de recolección y cosecha de granos y oleaginosas y aplicación de productos fitosanitarios.

Se acordó para todas la actividades de carácter nacional un incremento del 32 % en dos tramos no acumulativos, sobre la base de negociación del año 2020 correspondiente. El incremento aplica un 20 % retroactivo a julio pasado y un 12 % (no acumulativo) a partir de noviembre del corriente año.

La CNTA también logró acuerdos regionales para la actividad de riego presurizado, en el ámbito de las provincias de Catamarca y La Rioja. Los trabajadores de dicha actividad percibirán un incremento del 32 % en dos tramos no acumulativos. Este incremento aplica un 20 % retroactivo a julio pasado y un 12 % (no acumulativo) a partir de noviembre del corriente año.