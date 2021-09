Otra vez acusaron "violento y misógino" al diputado Fernando Iglesias

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, calificó de "misógino" al diputado nacional de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, luego de que el legislador escribiera en Twitter que a la funcionaria "la echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno".



"@feriglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista", dijo Carignano por la misma red social.

.@feriglesias violento y misógino. Usted es de los que cree que las mujeres que tienen responsabilidades es porque realizan favores sexuales a hombres. Qué pensará @mariuvidal de tenerlo a usted en la lista (abro hilo). pic.twitter.com/mo6h2FWYOt ? Florencia Carignano (@florcarignanook) September 29, 2021

Iglesias había respondido un tuit de @gustlib que escribió "explícame como saltó de trabajar del Silver Solarium de Temperley a decidir la cantidad de argentinos que pueden regresar al país", en referencia la Directora Nacional de Migraciones.

Le echaron y tuvo que buscarse una changa hasta que pintara un laburo digno. https://t.co/nvhpmUJHSX ? Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 28, 2021

"Yo no trabajé en ningún solárium, pero si lo hubiese hecho no me avergonzaría porque ningún trabajo es indigno. Usted desprecia a las mujeres y a los trabajadores. Le dejo mi CV, machirulo. Me gustaría ver el suyo", concluyó Carignano.



En la misma línea, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, defendió a la funcionaria dependiente de su cartera y también por Twitter señaló que "parece que con la vuelta de Marquitos (Peña) se reactivó el trollcenter de Cambiemos y fábrica de fake news. Tienen debilidad por los ataques misóginos. Además de ser falso, este tuit refleja también la estigmatización y el desprecio a las mujeres y a las y los bonaerenses".



De Pedro dijo, además, que Carignano "es una funcionaria altamente capacitada por antecedentes y formación para estar al frente de Migraciones. Realizó un importantísimo trabajo en la pandemia y ahora en la reapertura de fronteras. Les comparto su CV, que refleja su trayectoria".