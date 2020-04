Otra vez, los empleados estatales reclamaron a Nación por el stop debit

Ayer por la mañana, a pesar de las medidas de aislamiento social obligatorio que rigen en el país, un importante grupo de trabajadores, la mayoría de ellos vinculado a ATE, reclamaron al Banco Nación que se concrete los stop debit en las cuentas en donde se depositan los sueldos de los empleados estatales. Tras un encuentro con autoridades de la entidad bancaria, surgió el compromiso de no permitir los descuentos.

Los problemas surgieron cuando los trabajadores estatales cobraron el anterior salario y se encontraron con que habían sufrido descuentos exhorbitantes por parte de financieras y, ante el cierre de las entidades bancarias en todo el país, no pudieron realizar el trámite del stop debit. Una vez reanudada en parte la actividad, el Banco Nación puso en funcionamiento el sistema de reversa, por el cual se devolvía lo descontado a aquellas personas que realizaran el reclamo. Sin embargo, muchos de ellos aseguran que no se concretó la devolución y, por eso, volvieron a manifestarse frente a la sucursal del Banco Nación ubicada en la esquina de las calles República y Sarmiento.

En diálogo con la prensa, el delegado de ATE, Juan Albarracín, mencionó que “vinimos a reclamar porque no fueron claros con lo que iba a pasar con nuestros sueldos” e indicó que tras ser recibidos por autoridades del banco “nos dijeron que el stop debit del mes que viene sí se va a hacer”.

En ese marco, el gremialista recordó que “el mes pasado, no hemos cobrado ni un peso. Se nos ha debitado con estas financieras sinvergüenzas casi el 98 por ciento del sueldo” y añadió que “esto se tiene que terminar”.

Por último, señaló que antes de la fecha de cobro, los trabajadores deberán solicitar el stop debit y remarcó que hubo un avance respecto de la posibilidad de establecer un stop debit definitivo.