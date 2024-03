Un sector de la CGT señaló que “la conflictividad social va creciendo” por las medidas que tomó el Gobierno en los últimos meses y mete presión hacia adentro para avanzar en un nuevo paro de cara al próximo mes.

El secretario General adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, aseguró que hay un sector de la CGT que quiere “llevar adelante un paro general”, mientras que otro se inclina por avanzar con “una gran marcha federal en las plazas de todo el país”.

“En abril va a haber una medida de la CGT, no hay dudas. Está destruyendo todo y toda esa presión o bronca que hay por abajo va a terminar en una gran medida en abril”, sentenció Moyano en diálogo con Pedro Rosemblat.

El líder sindical advirtió que la decisión que tomen desde los sectores gremiales será consecuencia de las medidas del Gobierno: “Están cerrando las metalúrgicas, a los Camioneros no nos homologan el aumento salarial y los maestros hicieron paro”.

Moyano confirmó que participará de la movilización del próximo 24 de marzo y adelantó que se proclamarán en contra de las políticas económicas de la gestión actual. “Va a ser una marcha de protesta contra el modelo económico que se está llevando adelante”.

“La única esperanza es mantener la unidad de la CGT para hacerle frente al desastre que está provocando, fundamentalmente contra los jubilados, a los laburantes y a los barrios populares”, agregó.

El secretario General de Camioneros criticó el desembarco de Julio Cordero al frente de la Secretaría de Trabajo, en reemplazo del despedido Omar Yasín, y tildó a Javier Milei de “ser un ´che pibe´ de Paolo Rocca”.

“No es casualidad que el nuevo secretario de Trabajo sea abogado de Techint, es el que escribió la reforma laboral. Creo que Milei tiene el mayor sustento en los empresarios y se hace el guapo con los débiles”, remarcó.

El referente de Camioneros aseguró que el movimiento obrero tuvo “un protagonismo muy importante” durante los primeros meses del Gobierno de Milei con el paro y la movilización que se realizó en enero. “Hoy somos el muro de contención sobre el avasallamiento que quiere llevar el gobierno contra los trabajadores”, señaló.

“Hemos demostrado que la única forma de enfrentarlo es en la calle. Yo lo voy a enfrentar en la calle. No vamos a permitir que te eliminen ganancias, que te saquen las indemnizaciones, que te quieran cerrar las pymes con la invasión de productos extranjeros, con la libre importación”, advirtió.

Moyano advirtió que ve un crecimiento de “la conflictividad social” y remarcó que el Gobierno redobla la apuesta luego de que se rechazara la Ley Ómnibus en la Cámara de Senadores la semana pasada.

“Le votaron la ley en contra y ya estaba insultando a los senadores que votaron en contra. Para mí es una pelea. Él no va a cambiar y los que tenemos una cierta responsabilidad tampoco. A mí no me va a asustar ni me va a hacer callar. Ojalá que no termine con violencia y que pueda terminar su mandato”, remarcó.

A su vez, criticó duramente las medidas tomadas en los primeros 100 días de gestión: “En tres meses ha destruido prácticamente la industria nacional y los puestos de trabajo. Las derrotas políticas que está llevando a través del Congreso muestra la debilidad que tiene este gobierno”.

Con respecto a la restitución del impuesto a las Ganancias, respondió: “El que va a ser castigado es el laburante. Es un ensañamiento hacia los trabajadores, a los bancarios y a los petroleros. Creo que es una venganza. Y lo que más bronca da es saber cuántos camioneros, petroleros, compañeros de ustedes lo han votado a este tipo”.

“Lo que me interesa es que el tipo empiece a dar señales a la gente, que está hecha mier.. Y no vemos señal de que el tipo dé una señal para reactivar el mercado interno. Yo no veo salida, no veo que tome una medida para que la gente esté mejor. Los precios aumentan, así que no veo una salida que no sea con un conflicto social muy grande”, completó.