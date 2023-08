Padrón electoral: revisá tus datos para votar hoy

Las PASO nacionales se desarrollarán hoy, domingo 13 de agosto en esta jornada los ciudadanos argentinos definen los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones generales del 22 de octubre. Para ello, la Cámara Nacional Electoral (CNE) puso a disposición el padrón oficial de forma online, para que los electores consulten dónde votar antes de asistir al cuarto oscuro.

Allí, se podrá corroborar el nombre y dirección del establecimiento asignado, el número de mesa de votación a la que debe asistir y el número de orden, que es el dígito con el que aparece en el listado de los votantes. Vale recordar que se alienta a que los electores tengan a mano esta información antes de acercarse a las urnas para que el acto electoral sea lo más rápido posible y no haya retrasos.

Dónde voto: consultá el padrón electoral de las PASO y las generales 2023

Para agilizar el procedimiento de la votación, la Cámara Nacional Electoral puso a disposición de la ciudadanía el padrón oficial. Allí los ciudadanos pueden conocer en detalle el lugar de votación que les fue asignado para sufragar.

Para consultar los datos, hay que entrar al sitio web de la CNE e ingresar el número de documento, género y el código de validación. Posteriormente, el sistema arrojará el nombre y dirección del establecimiento, el número de mesa y el número de orden que le corresponde a cada persona.

Vale recordar que el lugar de votación de las elecciones generales suele ser el mismo que el de las PASO, pero puede ocurrir que haya cambios, por lo que es conveniente hacer una nueva consulta antes de los comicios generales.

Qué pasa si no figuro en el padrón

En caso de haber errores u omisiones en el padrón, los electores tenían tiempo hasta el lunes 24 de julio para realizar el reclamo, por lo que ya terminó el período para subsanar los datos incorrectos. De ese modo, los ciudadanos que no figuren en este documento no podrán emitir su voto en los comicios.

Qué son las PASO y qué se vota

Este año se llevan a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales los ciudadanos argentinos deben elegir quién ocupará el sillón de Rivadavia los próximos cuatro años. Además de los cargos ejecutivos nacionales, en la votación también se decide sobre la composición del Poder Legislativo Nacional, dado que se renuevan 130 bancas de Diputados y un tercio del Senado, es decir, 24 miembros. Asimismo, en algunas provincias se votan cargos locales, y la ciudad de Buenos Aires determina al próximo jefe de gobierno porteño.

Tal como está estipulado por ley, los argentinos deben asistir al menos dos veces a las urnas para la votación nacional dado que, antes de la elección general, se celebran las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias).

Se trata de una primera instancia en donde compiten los precandidatos de cada partido o frente para definir quién será el que se postule a los comicios generales. Cada espacio político puede presentar más de un precandidato y, de esa forma, conocer cuál es el más favorecido por la población, según el caudal de votos que reciba cada uno.

Quiénes deben votar en las PASO

Vale recordar que, tal como indica su nombre, en las PASO deben participar obligatoriamente todos los ciudadanos a partir de 18 años y hasta los 70. Esto aplica a las personas que se encuentran inscriptas en el padrón nacional electoral, independientemente de si están o no afiliados a un partido político. En tanto, entre los 16 y los 18 años, el sufragio es optativo.

De cuánto es la multa por no votar

Quienes no hayan asistido a las urnas y no justifiquen su ausencia ante las autoridades electorales no pueden ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección y, además, les corresponde una multa.

En el artículo 125 del Código Electoral se dispone que la multa es de entre $50 y $500. En caso de que el elector no la pague, no podrá realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante un año.