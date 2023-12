Paola Fedeli: la diputada declaró sobre la minería y los temas a tratar en la Primera Sesión extraordinaria

Paola Fedeli, Diputada y Presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, dialogó con medios locales, incluido Diario La Unión, sobre la Primera Sesión Extraordinaria que se realizará este miércoles Nota a la diputada Paola Fedeli. El próximo miércoles 20 de diciembre, donde destacó, primeramente, los temas que se tratarán en la sesión, entre ellos la minería, donde resaltó que por ley van a exigir el contrato de mano catamarqueña algo que en el último tiempo no se venía dando. Por otro lado, también se refirió al ajuste que se viene y aseguró que "no van a despedir a nadie" aunque reconoció que van a haber cambios.

Respecto a la minería, comentó que, si bien para el Gobierno son prioritarios otros temas, ella tiene en cuenta los que se van a regular mediante una ley: “Si bien desde la gestión de la ex gobernadora Corpacci se hizo mediante decretos o resoluciones, estamos en una instancia en que necesitamos que las empresas mineras cumplan con ciertas cosas que venían bien, y que hace dos años que no cumplen. Ahora mediante una ley vamos a hacer que vuelvan a cumplir.”

Lo que busca que se cumpla, primeramente, es la contratación de “un monto de gente catamarqueña” es decir, que deben contratar mano de obra catamarqueña, quienes están “perfectamente capacitados para ocupar muchos cargos dentro de lo que es la actividad minera en sí. En la Facultad hay chicos que se están recibiendo desde tecnicaturas hasta licenciaturas, y pueden ingresar a las empresas mineras.”

Respecto a cuándo retomarán las sesiones, adelantó que van a volver en febrero para tener sesiones extraordinarias, si no llegan con los tiempos para tratar con toda la agenda hasta finales de diciembre.

También se refirió a los recortes de gastos o cargos en Diputados: “Estamos evaluando con Administración. No vamos a despedir a nadie obviamente, pero sí se van a dar los cambios que se dan en los 'cambios de gestión'. Estamos trabajando esos temas con los Diputados y la Secretaría Administrativa para ver el organigrama, cómo lo terminamos de definir. Y en el momento que haya que hacer recortes, por lo menos de mi lado voy a tratar de hacer lo posible para hacer recortes en cargos de funcionarios o cosas que no correspondan. De todas maneras tenía pensado que va a ser una gestión muy austera, porque hay cosas que si no podemos gastarlas, no la vamos a gastar.”