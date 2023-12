Paola Fedeli, la nueva presidente de la Cámara de Diputados: "Queremos que sea una Cámara de diálogo y concenso"

La diputada Paola Fedeli, después de días de especulación, finalmente juró el día de hoy como la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca, gestión que durará dos años, en compañía de María Argerich con el cargo de la vice presidencia.

En diálogo con medios locales, la diputada estaba contenta sobre que pudieron llegar a un consenso y que las negociaciones fueron amenas. En esta línea, y apelando a que la mandataria tiene una buena relación con el Gobierno y el Ejecutivo, se la cuestionó sobre si realizaría una sesión extraordinaria para el 2024, y contestó que: “hay posibilidades de extraordinarias. El Gobernador dijo que había posibilidades de llamar (…) y si él llama nos pondremos a disposición para tratarlo entre todos los diputados que conformamos el bloque. Queremos que sea una Cámara de mucho diálogo y mucho consenso basado en el respeto. Yo creo que los catamarqueños y catamarqueñas esperan eso de nosotros, y como presidenta de la Cámara también espero poder sacar los mejores proyectos institucionalmente.”

Al asumir como presidenta, también se cuestionó si su bloque sería un espacio para el Corpaccismo,contestó sin dudar que sí: “Mi conductora es Lucía Corpacci. Más que entenderse como un sector del Corpaccismo, se entiende más bien el consenso y el acompañamiento político que viene teniendo nuestro espacio representado en el Gobernador Raúl Jalil en el Ejecutivo, nuestro gran compañero Gustavo Saadi en la intendencia, y la presidenta del partido y senadora Lucía Corpacci. Estoy muy agradecida con ella porque deposita en mí su confianza para que represente a la Cámara.”

“No le gané la pulseada a nadie”, contestó cuando se le preguntó sobre Andrada, “Nunca me propuse como candidata. Siempre dije que voy a estar donde mi espacio político me pida que esté. Y hoy me da la enorme responsabilidad de presidir nada más ni nada menos que los destinos de la tercera institución más importante de la Provincia, lo cual yo no siento que gané, sino que siento que gané una gran responsabilidad de lo cual, tanto el diputado Andrada, que aparte le tengo un estima y un gran cariño porque somos amigos, junto con el resto de los Diputados creo que vamos a trabajar todos en conjunto y vamos a ser un equipo de trabajo.”

“Donde el Gobernador nos necesite a cada uno de nosotros, incluido el Diputado Andrada, siempre vamos a estar, porque para eso nos puso la política.”

Respecto a los contratos de los trabajadores que están en la Cámara, contestó que “Los empleados tienen sus trabajos garantizados. No venimos con el ánimo de despedir a nadie. No puedo pensar en llegar a decirle a alguien que debe irse en vísperas de Navidad, ni en ningún momento de la vida. La ex presidenta Cecilia Guerrero dejó todo en regla porque fue una persona que hizo una gestión impecable.”finalizó la diputada.