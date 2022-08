Para el 3 de septiembre, el PJ bonaerense convocó a un congreso donde pedirán un discurso a Cristina Kirchner

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires decidió convocar a un congreso el próximo sábado 3 de septiembre en Merlo. La decisión fue adoptada en una reunión de urgencia realizada este jueves en La Plata y de la que participó el diputado nacional Máximo Kirchner. Durante los debates, los dirigentes resolvieron además invitar a la Vicepresidenta Cristina Kirchner para que esté a cargo del cierre congreso partidario.

Justamente, el encuentro de hoy fue convocado para analizar medidas de respaldo a la ex mandataria, quien recientemente recibió un pedido de condena en su contra en el marco de la investigación por las irregularidades cometidas con la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

Hoy también se adelantó que este sábado el PJ realizarán jornadas militantes en plazas de las distintas intendencias en la provincia de Buenos Aires a modo de respaldo a CFK. También habrá “micromilitancia” y debates en el marco de las actividades pautadas en distintos puntos del territorio bonaerense.

Vale recordar que antes del pedido de prisión e inhabilitación de por vida del ejercicio de cargos públicos que realizó el fiscal de la causa Vialidad, el PJ bonaerense había emitido un comunicado en respaldo a la ex mandataria. “El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se solidariza con la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresa su repudio por la utilización de uno de los tres poderes del Estado, el Judicial, para la persecución de dirigentes políticos y sociales”, decía parte del escrito en el que retomaban lo dicho por Cristina Kirchner en 2014.

“Yo les pido que cambien la consigna, que en lugar que digan 'si la tocan a Cristina' digan 'si la tocan a la Argentina, porque lo que están tocando es Argentina, no a Cristina. ¿Saben por qué? porque lo que quieren es acabar con todas las conquistas sociales”, dice otro pasaje del documento que días atrás hizo circular el PJ bonaerense.

Mientras tanto, continúa el debate interno sobre cuándo movilizar a la militancia. Esta mañana, el PJ Nacional decidió declararse en estado de alerta y movilización durante un encuentro que presidió el propio Alberto Fernández. Extraoficialmente, trascendió que la idea es organizar una gran movilización el 16 de septiembre. Otros sectores sugieren esperar al 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.

En este sentido y en varios puntos del país se harán también los llamados “Cabildo Abierto” para debatir la misma situación. El del PJ Capital, por ejemplo, será esta tarde a las 18, en el local ubicado en San José 181.

En el marco del encuentro realizado este jueves, Máximo Kirchner se expresó respecto a la “persecución” que acusa sobre Cristina Kirchner. “Un día puede ser una persona, otro día puede ser otra persona. Las ideas económicas que ellos expresan necesitan de la supresión de aquellos que resisten políticas que excluyen a la mayoría del pueblo. No solo se trata de si van o no por una persona sino también lo que representan esas personas”, apuntó el presidente del PJ de la provincia de Buenos Aires.

El diputado nacional también criticó al Poder Judicial en concreto: “Se animan a administrar el Estado. Parte de los problemas que tiene hoy la Argentina, como explicaban la otra vez en una conferencia, data de que por ejemplo un sector del Poder Judicial habilitaba importaciones por más de 1500 millones, 1800 millones de dólares. Entonces, empiezan a ocupar ya no el lugar que tienen lógicamente en un sistema republicano como el nuestro, sino que administran el Estado, diciendo qué se puede importar y qué no. De esa forma, causan perjuicio en las arcas”.

Respecto a la marcha para apoyar a CFK, el Presidente aseguró hoy que promueve “absolutamente” una movilización con ese fin en medio de la acusación que enfrenta en el juicio por la obra pública de Santa Cruz. “Estamos viviendo un momento muy singular. El Estado de Derecho está en riesgo por el modo en que opera uno de los tres poderes del Gobierno”, justificó.

Así se puso a la cabeza de una idea que ayer había sido instalada por el kirchnerismo: realizar “una gran marcha” para demostrar poder y defender a la Vicepresidenta. El piquetero Luis D'Elía fue más allá y habló de “prepararse para la batalla” contra la oligarquía, el imperio y la Corte Suprema.

“A mí no me resulta preocupante que salgamos a la calle a expresar lo que pensamos. Tampoco me resulta preocupante que los otros salgan y se expresen en la medida que esto sea en términos democráticos, que respetemos la convivencia democrática y que cada uno pueda decir lo que piensa”, desarrolló Alberto Fernández en otro tramo de la entrevista.