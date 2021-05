Para desarticular la reforma de la Procuración, Juntos por el Cambio ahora está dispuesto a tratar el pliego de Daniel Rafecas

El nombre que sonó con más fuerza durante el debate en las comisiones del Congreso por la reforma del Ministerio Público fiscal (MPF), no fue el del procurador interino, Eduardo Casal, uno de los principales “enemigos” judiciales del kirchnerismo. Fue, curiosamente, el del juez federal Daniel Rafecas, Juntos por el Cambio se metió en la interna del oficialismo y le reclamó al Gobierno que vuelva a impulsar el pliego del candidato de Alberto Fernández para ocupar el puesto del jefe de los fiscales. Pasó casi un año y medio desde que el Presidente lo postuló, pero el pliego de Rafecas nunca contó con el impulso del cristinismo en el Senado. El gobierno volvió a abrir esa puerta, pero no desistió por ahora en sus intentos de convertir en ley la reforma del MPF, que la oposición intenta desactivar.

Empujado por la oposición, el ministro de Justicia Martín Soria dijo en las últimas horas que el juez federal “puede seguir insistiendo en lograr consensos si cree que con su nombre y su prestigio lo puede hacer”. Sin embargo, dejó entrever que no están en los planes del gobierno, por ahora, dar marcha atrás con la reforma del Ministerio Público. “Esta ley que estamos tratando es necesaria más allá de quién sea el próximo procurador”, sostuvo el ministro. El oficialismo no consigue los votos necesarios para aprobarla en el recinto, por lo que su tratamiento, luego de seis meses de dormir en la Cámara baja, podría demorarse varias semanas en llegar al recinto.

La discusión sobre el pliego de Rafecas fue tema de discusión durante el último encuentro de la Mesa Nacional de JxC, que se reunió este miércoles de forma virtual. Los principales referentes de la coalición opositora consideran que apoyar la candidatura del actual juez federal sería un costo muy menor en comparación con el intento del Ejecutivo de modificar las reglas de funcionamiento de la Procuración y dejar establecido por ley la subordinación de su funcionamiento al poder de turno.

“Juntos por el Cambio considera pedir la apertura del proceso y el tratamiento del pliego del candidato propuesto por el Presidente de la Nación, el Juez Federal Daniel Rafecas y garantizar y prestar acuerdo con 2/3 para dicha designación”, informó en un comunicado la coalición opositora. “Pedimos el retiro del proyecto en tratamiento en la cámara de Diputados ya que no reúne el amplio consenso que estas leyes necesitan, y no responde a las urgentes y verdaderas necesidades de los argentinos”, agrega.

Sin embargo, según dijo el jefe del bloque de JxC en el Senado, Luis Naidenoff, no hubo hubo señales desde el oficialismo de que su elección implique dar de baja el proyecto que ya tiene dictamen en Diputados.

En un encendido discurso durante la discusión de la iniciativa en comisiones, la diputada Silvia Lospennato (PRO), lanzó: “Dicen que Eduardo Casal está hace tres años y cinco meses. Pero hace un año y dos meses que está durmiendo el pliego de Rafecas en el Senado. Un tercio del tiempo es adjudicable a la no voluntad política del Senado para aprobar el pliego del candidato del Presidente”. Y concluyó, metiéndose de lleno en la interna oficialista: “Si a ustedes no les gusta el candidato del Presidente resuélvanlo en la Casa Rosada, pero no vengan a culparnos de un interinato cuyo 30% dependen de quien conduce el Senado”.

En la misma línea, el presidente de la bancada de la Coalición Cívica de Diputados, Juan Lopez (CC), sostuvo: “No sé si tienen los votos y no sé si los van a tener, pero si los llegan a tener van a tener que romper muchas cosas, desde el punto de vista institucional, por ejemplo. Los invito a que sigamos con una legislación de consenso y que pongan a consideración el pliego de (Daniel) Rafecas para la procuración”.

Por su parte, Rafecas ya advirtió esta semana en redes sociales que si prosperan la iniciativa del oficialismo para, entre otras cosas, reducir la mayoría necesaria en el Senado para nombrar al Procurador, “eso será para mí un límite ético insuperable que me hará imposible seguir adelante con la postulación”.