Para Fama "es una iniciativa que carece de sintonía con los problemas de los argentinos"

Se desarrolló este jueves la sesión pública especial en la que los Senadores Nacionales debatieron el proyecto oficialista de aumentar los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.



En este marco, el senador radical Flavio Fama expuso durante el debate adelantando su voto negativo por el mencionado proyecto, expresando que el oficialismo logró reunir a los senadores para tratar los temas de la agenda judicial y que "para la mayoría de los argentinos y argentinas acá nos encontramos debatiendo la ampliación de los miembros de la Corte Suprema en un derrotero con un solo objetivo: acordar lo que haya que acordar para desbancar una corte de Justicia que no les es funcional".



"No sólo no estamos debatiendo nada respecto a todos los problemas que debería enfrentar el Poder Judicial sino que nada de eso es ni será subsanado por esta iniciativa que discutimos hoy. Se trata de una reforma que carece de sintonía con las necesidades de la justicia y sobretodo carece de sintonía con los problemas de los argentinos y argentinas", expresó Fama en su alocución en el recinto. En este sentido, Fama enfatizó su posición negativa ante esta iniciativa expresando estar seguro de que "el problema de la Argentina no es el aumento de los miembros de la corte, el problema es que la gente está harta. Harta porque no llega a fin de mes, porque no consigue un trabajo digno hace malabares para darle de comer a sus hijos y darles una buena educación, ni hablemos de los jubilados que a veces tienen que salir a la calle para ganarse unos pesos para poder comer".

Hartazgo

El legislador señaló que el hartazgo también es con la clase política. "La gente está harta de nosotros cuando le damos la espalda discutiendo cuestiones que no les van a mejorar la vida", dijo Fama.

"¿Para qué hacemos esto? ¿Para quién, para los argentinos?. No señores, mientras acá nos dedicamos a discutir sobre los jueces de la Corte Suprema ¿Quién discute sobre cómo se resuelve la puerta giratoria de la Justicia, de los que matan y violan, y salen? , aseveró el legislador radical.

Fama señaló que la Justicia no está exenta del desesperante contexto nacional, la falta de empleo, la inseguridad, la precarización laboral, etc. "Tiene muchos problemas pero al igual que el país tiene uno fundamental que esta iniciativa no soluciona y es la desigualdad que somete a los argentinos en el acceso a la Justicia, por miedo, por desconocimiento, por falta de medios.



En la política el desacuerdo es razonable sobre los temas públicos, la importancia que estos tengan, como así también los diferentes diagnósticos y tratamientos son esperables, pero lo que no es esperable y mucho menos justo es acompañar una iniciativa que como dijo Alberdi, no demuestra "comprender a su época" ni mucho menos servirla", finalizó.