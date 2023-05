Para Fama, Jalil omitió las principales problemáticas de la provincia

El senador nacional Flavio Fama analizó y cuestionó fuertemente el discurso del gobernador Raúl Jalil en el inicio del 134° Periodo de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial.

En este sentido, Fama expresó que el discurso del gobernador Jalil fue improvisado, desprolijo, desordenado y alejado de la realidad de cada catamarqueño y catamarqueña, haciendo hincapié en que el primer mandatario provincial omitió mencionar los temas más graves que atraviesa la provincia.

“Respecto a la educación sólo enumeró algunas obras, pero nada dijo de cómo mejorar la calidad educativa que nos mostró números alarmantes en diferentes pruebas e informes realizados. Tampoco mencionó el avance que tuvieron las 90 escuelas en la que anunció una inversión de miles de millones de pesos a principio de este año” señaló Fama.

Siguiendo con el análisis, el senador nacional, apuntó a lo expresado por el gobernador sobre los trabajadores de la Salud, señalando que, si bien se anunciaron merecidas mejoras salariales y la construcción de nuevos centros, no mencionó que tenga previsto generar incentivos para que los profesionales de la salud se instalen en el interior de la provincia, en los Centros que justamente anunciaba.

“Tampoco escuché que el gobernador haya hecho referencia a los índices de pobreza de nuestra provincia que rondan el 50% del total de la población y nos convierten en una de las provincias más pobres de la región”, manifestó. Y en estas líneas hizo referencia a que las mejoras económicas anunciadas no son suficientes si se consideran los últimos datos brindados por el INDEC a principios de abril.

“Esperábamos grandes anuncios después de la gira de 20 días por Asia, la que tenía por objetivo buscar inversiones para Catamarca y a la que fue acompañado por una importante comitiva de intendentes y funcionarios, sin embargo, no pasó nada”, dijo.

Para finalizar, el senador Fama, señaló que el gobernador, dentro de las innumerables omisiones, no hizo ningún tipo de referencia al ministro Juan Carlos Rojas, ni a modo de recordatorio a pocos días de cumplirse un nuevo mes de su asesinato.