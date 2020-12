Para Fernández, el Gobierno recibió un cheque en blanco con la Emergencia Hídrica

Luego de la aprobación por amplia mayoría de la Cámara de Diputados (solo hubo 7 legisladores de la oposición que se abstuvieron) del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo para declarar la Emergencia Hídrica en la provincia, la diputada radical, Juana Fernández, explicó su postura de abtenerse y la justificó en la falta de transparencia que la ampliación de los montos de contrataciones directas genera a la hora de controlar las obras que ejecutará la Provincia.

En diálogo con Radio V.V, la diputada opositora se refirió a las diferencias planteadas entre el mismo interbloque opositor que, en este caso, votó por separado, con una parte apoyando la iniciativa y la otra, abteniéndose por considerar que las modificaciones que se le realizaron al proyecto para lograr un mayor consenso no fueron suficientes.

“No cerraban muchas cosas, más allá de las modificaciones que se realizaron que son buenas, pero son un maquillaje que no va al tema de fondo”, indicó Fernández y señaló que algunas de las obras que se incluyeron en el listado del proyecto “ya las están haciendo desde septiembre. Bienvenido sea para solucionar el problema hídrico de la provincia, pero yo tengo un manto de dudas sobre esto”.

En ese marco, hizo hincapié en el incremento de los montos para contrataciones directas que se estableció en $ 150 millones, al considerar que “las contrataciones directas sabemos bien que hay veces que no son demasiado viables en un sistema que no se transparentan los gastos”.

Por último, dejó en claro por qué no acompañó la inicitativa como buena parte del interbloque que integra: “No puedo ser cómplice de determinadas cuestiones y dar chequeras en blanco, cuando los recursos del Estado no están de manifiesto de cómo se van a manejar”.