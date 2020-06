Para el FUSSI, aún se deben realizar más cambios al proyecto de reforma laboral

Luego de una extensa reunión en donde se analizó, punto por punto, el borrador del proyecto de reforma laboral, que se incluye en la reforma del Estado que impulsa el Gobierno, el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI) concluyó que aún se deben realizar modificaciones en buena parte del articulado. Es que los gremialistas consideran que el texto no deja en claro muchos temas y, por eso, los abogados de los diferentes sindicatos preparán para hoy una contrapropuesta, que será presentada al Ejecutivo.

Entre los puntos en los que los gremios pretenden mayor claridad e incluso una modificación, es el referido a la integración por parte de los gremios de la Comisión de Fiscalización y Seguimiento de la Reforma del Estado que, a su vez, evaluará al Comité de Ingreso al Estado, que tendrá a cargo los concursos para designar nuevo personal en los tres poderes. En este punto, pretenden que la normativa deje en claro de qué forma se decidirá cuáles serán los gremios que integrarán la comisión y, a su vez, plantean la posibilidad de incrementar la participación de los representantes sindicales, ya que con dos representantes serán siempre los representantes del Estado los que tendrán mayoría para resolver sobre los concursos.

A su vez, tal como lo adelantó LA UNIÓN, también es cuestionado por los gremialistas que se establezcan concursos para todos los cargos, inclusive aquellos en los que no es necesario un título habilitante como, por ejemplo, un portero.

Entre los tantos puntos que se pretenden modificar o que se aporte claridad, también está el que se refiere al régimen de prejubilaciones. En este sentido, los gremios piden que se establezca con claridad en el texto legal si el salario de los que se adhieran a este instituto cobrarán el 60 0 70 % del salario básico o el sueldo total. De ser sobre el básico, los sindicatos no estarían dispuestos a avalarlo.

De esta manera, hoy se podría presentar la contrapropuesta al Gobierno, con la modificación de más puntos que los mencionados y desde FUSSI, no se descarta el pedido de “más días de consideración para hacer bien completa la contrapropuesta, para que no quede nada que después tengamos que cuestionar o rechazar”.

Por su parte, ayer, el gobernador Raúl Jalil adelantó que hoy enviaría el proyecto de la reforma del Estado a la Legislatura.

ATE, con Zenteno

Ayer, representantes de ATE se reunieron con la intendenta de Valle Viejo, Susana Zenteno y el ministro de Gobierno, Jorge Moreno, para plantear su inquietud de contención sobre los contratados a los que no se les renovó el contrato en diciembre y enero pasado.

En el encuentro, el ministro se comprometió a brindar contención social a casos particulares con niños discapacitados y embarazadas.