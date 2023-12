Para Jalil, "el sostén del gobierno de Milei tiene que ser los gobernadores"

A pocos días de que asuma el presidente electo, Javier Milei, el gobernador reelecto de Catamarca, Raúl Jalil, apoyó el desempeño de Sergio Massa a lo largo de su campaña electoral.

En diálogo con Perfil, el dirigente peronista indicó que "yo creo que haber tenido un solo candidato nos ha permitido entrar en el balotaje, tener senadores, diputados, y bueno, una elección se gana y se pierde, nosotros somos la democracia. Sin Massa no entrábamos al balotaje, en primera vuelta ganaba Milei o Bullrich".

Además, remarcó que "ha sido muy bueno tener un solo candidato", evitando el hecho de que Juan Grabois compitió en las PASO de Unión por la Patria con el actual ministro de Economía.

De hecho, continuó asegurando que el exintendente de Tigre es una "persona preparada", y que "nos permitió hacer una buena elección. Yo creo que ha sido una buena decisión. Los gobernadores lo que pedíamos era tener una única fórmula".

Seguidamente, agregó: “No hay que subestimar ni a la gente ni a los dirigentes. Milei era una probabilidad fuerte de que sea el presidente sin tener ningún gobernador ni ningún intendente. Yo creo que el sostén de un gobierno como el de Milei tienen que ser los gobernadores”.

“Creo que nosotros tenemos que ser una oposición constructiva. Yo he sido diputado provincial y he aprobado presupuestos del Gobierno, en su momento, del Frente Cívico, y parte del peronismo me criticaba y ahora he sido gobernador”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, se refirió al conflicto que mantiene con la Corte de Justicia por los recortes en el Poder Judicial. “Si ya ganas tres millones y medio, acá hay que dar vivienda. Entonces mi rol es como gobernador, defiendo poder seguir haciendo construcción”, afirmó.

Finalmente, Jalil opinó sobre el futuro inmediato del país: “Creo que lo que viene es muy interesante para la Argentina. Yo soy una persona muy optimista, creo que vamos a tener tal vez algunos meses complicados, hay que tomar todos los recaudos para pagar los sueldos, pagar el aguinaldo y para que la obra pública siga.”