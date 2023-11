Para Jalil:  Massa va a ser el presidente de los argentinos

En diálogo con AM 750, el Gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, brindó diversas declaraciones sobre los candidatos presidenciales Javier Milei y Sergio Massa, donde también manifestó quién recibe su apoyo y quién no.

Quien no recibe su apoyo en este caso es el candidato de La Libertad Avanza Javier Milei, ya que advierte sobre el impacto que tendría en nuestra provincia si este candidato gana la presidencia: “En Catamarca, si se sacan los subsidios, la gente pasará de pagar $5000 a pagar $14 mil de luz” declaró. Y añadió que Sergio Massa, por el contrario representa "El cambio y el futuro (…) él va a ser el presidente de los argentinos”; añadiendo que el candidato de Unión Por la Patria, si llega a la presidencia "va a gobernar en un contexto internacional muy complejo, pero con todos los gobernadores”.

Volviendo a sus declaraciones en contra del candidato libertario, remarcó que no fue el único que criticó la ley de Coparticipación “sino también Patricia Bullrich, que dijo que es como una caja registradora”. Además, el Gobernador rescató el planteo libertario de parar la obra pública para señalar que a nivel local “generó más de 6000 puestos de trabajo”.

En este contexto, Jalil insistió en la importancia que tiene la obra pública ya que no solo genera empleo, sino que también fomenta el arraigo. “Si no hacemos obras públicas en el interior vamos a terminar todos viviendo en el conurbano bonaerense y sabemos lo que fueron los ´90 cuando emigró mucha gente al conurbano y se realizó, por así decirlo, un caos social” reiteró y posteriormente sostuvo que “es fundamental mantener nuestras políticas” y aludió al balotaje del próximo domingo señalando que “sé que la gente está dudando, sé que hay que cambiar, pero el cambio es Sergio Massa, el futuro es Sergio, él va a ir cambiando las cosas gradualmente ya que no se puede cambiar de un día para otro,"

En tanto, Jalil señaló las complicaciones económicas del país por la falta de dólares para destacar que “en el país, la riqueza está en el interior, en las provincias. Si se analiza dónde está el petróleo, la minería, la soja, está en el interior”, siguiendo esta idea, apuntó de nuevo contra el partido libertario aludiendo que “esa discusión que quieren plantear (desde LLA) entre centro y periferia, uno ve que la Argentina se está recuperando desde el interior, es una discusión que retrocede 100 años”.

¿

Ya finalizando el diálogo radial, señaló que “es muy importante la elección para la Argentina porque también se discute si queremos un país unitario o federal (…) En esa discusión creo que los gobernadores, en la intimidad, quieren el gobierno de Sergio Massa” se aventuró el mandatario para acotar que “la próxima semana va a ser fundamental para las decisiones de los argentinos y de los gobernadores”.

“Yo analizo propuestas y el candidato Milei propone parar la obra pública, sacar la coparticipación, las armas para las y los chicos y sacar el programa Previaje, entre otras. En ese análisis uno puede ver que esto a las y los catamarqueños no les conviene” cerró.