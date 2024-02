Para Menem, el PRO y LLA pueden "trabajar de manera conjunta" en el Congreso

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sostuvo este martes que "hay confluencia de ideas" entre el bloque de La Libertad Avanza y el PRO, por lo que aseguró que "se puede trabajar a nivel parlamentario de manera conjunta".



"Hay confluencia de ideas con el PRO y a nivel parlamentario han apoyado y acompañado la ley ómnibus. Hay coincidencias, las formas las veremos con el correr del tiempo", afirmó Menem en declaraciones a radio Mitre.



En ese sentido, sostuvo que "se puede trabajar a nivel parlamentario de manera conjunta" sea a través de un interbloque o un unibloque o alguna otra alternativa.



"Más allá del nombre, los votos se cuentan de a uno. Veo posible un trabajo en conjunto. El título lo definirá el Presidente", añadió.



Por otro lado, consideró que "está bien" que los diputados reclamen la creación de la Comisión Bicameral para analizar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei, pero cuestionó a los legisladores radicales que "estuvieron tanto tiempo sin abrir la boca".

Este lunes, diputados y senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) reclamaron a Menem que designe con "urgencia y sin más demoras" a los representantes para la Comisión Bicameral Permanente para tratar el DNU del Gobierno que promueve una profunda desregulación económica.



"La decisión de no designar a los representantes de la Cámara de Diputados constituye una omisión inconstitucional que atenta contra la división de poderes y el régimen republicano de gobierno", aseguró la UCR en un comunicado firmado, entre otros, por el presidente del Comité Nacional, el senador Martín Lousteau, y el titular del bloque de diputados radicales, Rodrigo De Loredo.



En respuesta, Menem dijo que "seguramente la bicameral se va a constituir y empezará a trabajar" y añadió: "Hemos estado teniendo otras obligaciones en este tiempo y además no hubo acuerdo en el bloque de Unión por la Patria que tiene que mandar tres nombres. Ha mandado cuatro, ya se lo reitere en varias oportunidades al jefe del bloque (Germán Martínez)".



"No han pasado para ellos decretos del (expresidente) Alberto Fernández. Estuvo mucho tiempo esa comisión sin funcionar. Hay cierta memoria selectiva", remarcó y añadió que en el comunicado difundido ayer firmó "gente que no tiene nada que ver".



"Hasta el propio (senador, Martín) Lousteau que es senador y no tiene injerencia o relevancia en el pedido", apuntó.

Finalmente, Menem señaló que se trata de una forma de "obstaculizar lo que eligió la gente", lo que implica "un divorcio entre un sector de la política y lo que votaron" los argentinos.



"Los tibios de 2015 que le impidieron al (expresidente Mauricio) Macri hacer un gobierno exitoso son los mismos que están planteando esta misma manera de frenar la verdadera transformación que necesita Argentina. Hay que definirse acá. Cuando hay tibios en el medio, vuelve el kirchnerismo", completó.