Para Quirós, "la pandemia no terminó" y "está bien la vacunación para chicos menores de 10 años"

Fernán Quiros volvió a diferenciarse del Gobierno nacional y aseguró que "la pandemia del coronavirus no terminó". En diálogo con Nelson Castro en su programa El corresponsal, por TN, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires defendió la vacunación e menores de 11 años con Sinopharm, detallo los próximos pasos de la política sanitaria porteña y consideró "muy preocupante" el incumplimiento del aforo en los partidos de futbol.

El martes pasado, durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, el presidente Alberto Fernández dio a entender que el coronavirus ya era cosa del pasado. "La pandemia volvió a generar en nosotros la confrontación. Ahora que la pandemia ha pasado, tanto dolor debería servirnos para pensar el mundo de otro modo", dijo el mandatario en un discurso de campaña.

"No terminó la pandemia. Estamos en una situación epidemiológica muy conveniente, pero la pandemia no ha terminado, ni en la Ciudad ni en la Argentina ni en el mundo. La variante Delta sigue circulando", dijo este sábado Quirós, que recordó que en la mayoría de los días de la última semana no se registraron muertos por coronavirus en Capital Federal.

Respecto al incumplimiento del aforo en los partidos de futbol de la fecha pasada, el ministro afirmó: "Es muy preocupante lo que sucedió. No tanto por la situación actual en la que estamos, sino porque tenemos que estar preparados. Lo que uno vio en la cancha no es solamente mucha gente sino mucha gente sin barbijo".