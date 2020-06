Para el senador Martínez, la gestión de Zenteno se parece a la de Jalile

La interna del peronismo de Valle Viejo es cada vez mayor y ahora, la intendenta Zenteno recibió críticas del senador José Luis Martínez, con quien compartió boleta en las últimas elecciones. Tras las declaraciones del secretario de Gobierno, Rolando Contreras, quien cuestionó al senador departamental por “no conocer el despacho” de la jefa comunal, en alusión a su falta de participación en la gestión, Martínez salió con los tapones de punta y comparó el Gobierno de Zenteno con el del exintendente radical, Gustavo “Gallo” Jalile.

Tras cuestionar a Contreras por “buscar problemas donde no los hay” y remarcar que se trata de un funcionario foráneo al departamento, el legislador peronista dijo: “Me parece que todas las declaraciones que se hacen desde el Municipio tienden a marcar una distancia con el resto de los actores institucionales del departamento. Armaron un problema con el Concejo Deliberante, ahora salieron a decir cosas del senador, no se qué es lo que buscan” y consideró que “opinar no debiera ser un problema, la dictadura ya pasó, los tiempos de la monarquía también, uno debiera ser respetuoso de las diferentes opiniones”.

“Me recuerda mucho a la gestión pasada, donde si uno opinaba, si uno hablaba o hacía, molestaba” arremetió y comparó los conflictos presupuestarios de Jalile y Zenteno con el Concejo Deliberante donde “los unicos perjudicados fueron los empleados y ahora pasa lo mismo”. “La verdad que no entiendo dónde va esta gestión en ese sentido”, disparó.