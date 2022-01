Para Vizzoti, "el paso de una pandemia a endemia no se da de un día para el otro"

La transición de la pandemia por coronavirus a una endemia, es decir a una enfermedad que afecte a regiones con estacionalidad, "es un proceso " y "las modificaciones de la gestión de los casos y los aislamientos" -que se están dando en Argentina y en el mundo- "son pasitos" en ese sentido, aseguró la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien también describió los desafíos de una cartera clave.



En medio de la tercera ola que atraviesa el país impulsada por la variante Ómicron, que hasta el momento no está produciendo un incremento de hospitalizaciones y muertes proporcional al aumento abrupto de casos, Vizzotti recibió en exclusiva a Télam y mantuvo una larga charla en la que el balance, pero sobre todo los desafíos, fueron el eje central del diálogo.



"Argentina es un país federal, con un sistema de salud muy fragmentado y la pandemia hizo que nos uniéramos como nunca lo hubiéramos hecho si no habría sucedido: el sector público, las obras sociales, el sector privado, las universidades, las obras sociales provincias, las 24 jurisdicciones del país con la nación, todas las instituciones del Estado trabajamos juntos", puntualizó.



Luego de supervisar en Tortuguitas el depósito desde donde se distribuirán botiquines del programa Remediar, Vizzotti recibió a Télam en un amplio salón contiguo a su despacho, en el segundo piso del Ministerio de Salud, como parte de la serie de entrevistas con integrantes del Gabinete Nacional que publica esta agencia para trazar un diagnóstico de gestión y fijar las prioridades para el 2022.

Aplicar las dosis de refuerzo y vacunar a los menores de 18 años son los objetivos de este verano para llegar a marzo "con la mayor protección posible" contra el coronavirus, aseguró a Télam la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien sostuvo que los autotest tienen un "rol complementario" importante en este momento de la pandemia en Argentina.



"Necesitamos en enero y febrero aplicar los refuerzos, que inicien o completen esquemas quienes no lo hicieron y avanzar con la vacunación en menores de 18 años para que marzo nos encuentre con el inicio de clases y del otoño con la mayor protección posible para poder enfrentar lo que, esperemos, sea la última etapa de la pandemia", indicó Vizzotti.



En diálogo exclusivo con esta agencia, la ministra calificó la campaña de vacunación como "la fortaleza más grande" de la gestión sanitaria de la pandemia, y recordó que Argentina ya cuenta con el 85% de la población vacunada con una dosis y el 74% con dos dosis.



"Tenemos 102 millones de dosis, las provincias tienen stock y también hay stock a nivel central, y faltan recibir 37 millones de dosis todavía", describió e informó que en "las últimas ocho semanas 820 mil personas mayores de 18 años iniciaron sus esquemas".



Respecto de la reciente aprobación de los autotest por parte de ANMAT, Vizzotti indicó que "hay que cambiar la mirada respecto de las olas anteriores".



"El año pasado con el consenso de ministras y ministros, con nuestra mirada en relación a la importancia de poder controlar y gestionar cada caso y los contactos estrechos para que hagan el aislamiento se decidió no avanzar con la autorización en farmacias", indicó.



Y continuó: "En este momento de la pandemia en Argentina, con esta dinámica, así como estamos reevaluando constantemente el aislamiento de los vacunados, la transmisibilidad, el número de asintomáticos, los casos leves, estamos repensando todo el tiempo las recomendaciones y desde ese punto de vista aumentar la oferta de las posibilidades de testeo era importante".



La funcionaria indicó que los test aprobados, "no sólo sirven para una persona que decida ir a comprar a la farmacia -en cuyo caso también está garantizada la trazabilidad a partir del reporte que el usuario realice a la farmacia del resultado-, sino que también es útil para el sector privado, por ejemplo para que las industrias lo puedan hacer periódicamente como una forma de prevención, en la provincias para gestionar los casos o incluso en los efectores de salud para minimizar los riesgos".



"Son roles complementarios al testeo en una situación completamente diferente a las olas anteriores y con un número de casos que llega a los 130 mil por día lo que hace que la trazabilidad ya esté impactada, no sólo en Argentina sino en el mundo", concluyó.