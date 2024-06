Paro del SOEM: la Capital ofreció ahora un 25% en dos partes y un bono de $60 mil

Mientras transcurren ya veintisiete días del paro iniciado por el gremio de los municipales capitalino y con un acampe instalado frente al Palacio Municipal, la nueva semana del conflicto entre el SOEM y la Municipalidad de la Capital se abre con novedades. Así lo dio a conocer el Ejecutivo, al comunicar una nueva propuesta salarial.

La nueva cifra, comunicada al gremio que dirige Luis Álamo, supera el 8,8 % de la última oferta y se empareja con lo dado a los docentes municipales. Según confirmó La Unión, lo propuesto es un 25% en dos cuotas y un bono de $60 mil. Ahora, es el gremio el que debe responder, para ver si con esto se resuelve el conflicto. Ciertamente, la cifra sigue estando lejos del 50% solicitado, pero está mucho más cercana en comparación con los ofrecimientos previos.

Para responder a la comuna capitalina, es que el SOEM está convocando a los trabajadores a asamblea y se aguarda es que allí se pueda definir la continuidad o no del conflicto.

En el medio no puede no mencionarse el malestar de muchos municipales que acusan haber recibido descuentos en los salarios percibidos la semana pasada y, en el caso de los becados, un número importante refiere no haber cobrado en función del aumento anunciado por la comuna.

NOTICIA EN DESARROLLO