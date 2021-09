Paso 2021: en Catamarca no habrá acceso de la prensa a las escuelas

El Juez Federal con competencia Electoral, Miguel Ángel Contreras, mediante conferencia de prensa informó que no estará permitido el ingreso de la prensa a los establecimientos educativos mientras se desarrollen las elecciones este domingo.

La medida, comunicada a 48 horas de los comicios, se basa en que sería imposible tener control de la prensa mientras estos trabajen dentro de los edificios escolares. "Lamentablemente en esta ocasión el periodismo no va a poder ingresar a registrar lo que habitualmente hacen en las elecciones, que es el sufragio de los candidatos", indicó Contreras.

Luego el magistrado amplió indicando "no es posible controlar adecuadamente una cantidad de periodistas y tampoco lo podemos limitar o fijar un número determinado. Entran todos o no entra nadie pero como no podemos controlar esto, se ha decidido por la situación atípica de la situación sanitaria, hemos decido que no ingrese nadie".

La determinación se tomó “a los fines de la preservación de tales medidas (distanciamiento, barbijo, reducción de número de electores por mes, facilitador sanitario, etc.)".