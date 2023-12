Patricia Bullrich advirtió que el nuevo protocolo antipiquetes se aplicará en la marcha del próximo miércoles

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió hoy que el nuevo protocolo antipiquetes se va a aplicar el próximo miércoles miércoles 20 de diciembre en la marcha que fue convocada por diferentes agrupaciones políticas, sociales y sindicales, al cumplirse un nuevo aniversario de los sucesos que terminaron con la caída del Gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.

Al menos 50.000 personas, nucleadas en 80 organizaciones, esperan manifestarse desde el Congreso argentino hasta la Plaza de Mayo para protestar contra las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y las disposiciones presentadas por la titular de Seguridad, que impedirán el corte de calles y carreteras.

“Nosotros no le hablamos a ellos, esto no es contra tal o cual organización”, expresó Bullrich hoy en diálogo con el periodista Marcelo Bonelli en radio Mitre, en respuesta a lo que había dicho minutos antes en el mismo programa Gabriel Solano, dirigente de la Izquierda, quien aseguró que el miércoles van a cortar varias calles. Enseguida, la ministra le apuntó a las organizaciones sociales: “Se van a terminar aquellas que manejan a la gente como si fuese ganado, los planes no se van a manejar más con intermediarios, la gente va a tomar su decisión, queremos que la gente sea libre”.

Con respecto a la aplicación del operativo antiprotestas, dijo que “el primer día será difícil, pero esto se va a hacer o se va a hacer. Si no se logra el 100% el primer día, será el segundo o será el tercero. La Argentina se va a normalizar, se va ordenar, esa es una decisión que no tiene marcha atrás”, enfatizó acerca del protocolo antipiquetes que anunció en conferencia de prensa.

“Se pueden manifestar pero sin cortar la calle”, insistió, y enfatizó que no va a permitir “que se corte ninguna calle” cuando se le preguntó acerca de una eventual interrupción del tránsito sobre avenida de Mayo.

La ministra hizo hincapié en el uso de micros escolares para aquellos que se trasladen hacia las marchas. “Haremos bajar a a los manifestantes, está prohibido que un micro escolar lleve mayores”, afirmó. Y agregó que “el que va con un ómnibus y lleva mayores, se lo detendrá y los hará bajar como así también al que estaciona ilegalmente, el que se tapa la cara, va con palos. Ahora hay un basta con todo eso, no pueden manifestarse en donde quieran”, agregó.

También se refirió acerca de los beneficiarios de planes sociales y la relación con asistir a una marcha. “El que no corta (una calle), va a cobrar el plan y aquel que no lo cumpla va a tener consecuencias penales, -según las circunstancias- se lo vamos a avisar de todas las maneras posibles. Alentamos a que ese día se queden en su casa o hagan su trabajo”, aclaró.

Bullrich también se refirió al alcance del operativo antipiquete, y dejó una crítica a Horacio Rodríguez Larreta: “ Nunca se cortó la Panamericana, tampoco la llegada del aeropuerto de Ezeiza y el tercer punto es que se aplique en CABA porque (el Gobierno porteño) no actuó bajo el mismo parámetro”.

“El orden genera libertad y la libertad genera progreso”, expresó Bullrich en concordancia con las ideas libertarias del nuevo gobierno y apuesta a que “en el país, la ley y el orden estén presentes todos los días”.

Cómo se aplicará el protocolo

Como primera medida, la orden del ministerio es que los agentes intervengan directamente, respaldados por las nuevas disposiciones, cada vez que algún ciudadano, por el motivo que sea, no permita que el resto circule. “Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes, si hay un delito infraganti, de acuerdo a la ley de flagrancia”, informó la funcionaria. Además, adelantó que planean mandar una ley al Congreso que consolide las nuevas reglas.

“Se empleará la fuerza suficiente y será graduada en función de la resistencia”, alertó Bullrich en conferencia de prensa. Así, la ministra reforzó el mensaje a las organizaciones que suelen protestar generando caos en el tránsito: esa modalidad de reclamo será combatida con la fuerza.

Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará de acuerdo la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública está custodiada ante las protestas.

Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.

En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes . Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, explicó la ministra.

Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. “Los niños que deben estar en la escuela”, dijo la funcionaria.

“Por todos los costos vinculados a los operativos de seguridad, se les enviará la factura las organizaciones o a los individuos responsables. El Estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad. Tendrán que pagar las organizaciones que tengan personería o los individuos. En caso de tratarse de extranjeros con residencia provisoria, se mandará la información a la Dirección Nacional de Migraciones”, dijo Bullrich.