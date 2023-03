Patricia Bullrich se mostró confiada en competir con Cristina Kirchner durante las elecciones: "No tengo dudas de que le gano

La presidenta del PRO y precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que le gustaría enfrentar a Cristina Kirchner en las urnas y aseguró que en el mano a mano saldría victoriosa. “Me encantaría competir contra Cristina y no tengo dudas de que le gano, no solamente le ganaría en números, le gano discursivamente”, dijo.

Invitada al programa “A dos voces”, por TN, Bullrich adelantó además que su equipo económico está liderado por Luciano Laspina y que por eso, de resultar ganadora en las elecciones presidenciales de este año, elegiría entre él y Carlos Melconian para encabezar el Palacio de Hacienda. “El equipo económico que está trabajando conmigo está encabezado por Luciano Laspina y tengo diálogo permanente con Carlos Melconian, reveló.

En cuanto a la interna con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exministra de Seguridad dijo que lo que los diferencia son “dos ideas de cómo se gobierna el país”. “Larreta tiene una idea más de conciliación y yo más de conducción, de ir a decir acá no vamos a aceptar que nos corten el camino”, afirmó.

Principales definiciones económicas de Patricia Bullrich

Todos los cambios que impliquen generar un shock de confianza tienen que ser inmediatos. E l 10 de diciembre hay que llevar el paquete de medidas al Congreso y derogar todo lo que son trabas .

todo lo que son . Necesitamos un Banco Central que no emita más y no preste más dinero, y necesitamos terminar con el control de capitales.

dinero, y necesitamos terminar con el control de capitales. Hay que hacer un pacto de responsabilidad fiscal con las provincias y que bajen impuestos.

y que bajen impuestos. Hay que transformar el plan social en un seguro de desempleo por seis meses y tienen que salir a buscar trabajo.

por seis meses y tienen que salir a buscar trabajo. Necesitamos reorganizar que las empresas puedan dar trabajo, porque hay 2 millones de empleos que están reprimidos.

El equipo económico que está trabajando conmigo está encabezado por Luciano Laspina y tengo diálogo permanente con Carlos Melconian . Cuando uno tiene un equipo trabajando con uno todos los días las ideas se intercambian más, por eso no tengo la misma cercanía.

y tengo diálogo permanente con . Cuando uno tiene un equipo trabajando con uno todos los días las ideas se intercambian más, por eso no tengo la misma cercanía. Luciano Laspina es un macroeconomista muy importante.

Principales definiciones políticas de Patricia Bullrich

Cuando Cristina Kirchner largó el poder se quedó como vicepresidente para atrapar el poder.

largó el poder Me encantaría competir contra Cristina Kirchner y no tengo duda de que le ganaría, no solamente le ganaría en números, le gano discursivamente a lo que representa como la idea de reducir a la persona de no tener libertad ni desarrollo.

Si le gano a Cristina, Alberto Fernández no es competencia . Este debate en el Frente de Todos es ridículo.

. Este debate en el Frente de Todos es ridículo. Por momentos me da lástima que la Argentina tenga un presidente tan poco presidente.

Javier Milei tiene su partido y ha decidido llevar adelante su candidatura, pero para una segunda vuelta y para un Parlamento hay que abrir el diálogo . Si hay que votar leyes de cambio profundo me gustaría contar con sus diputados.

tiene su partido y ha decidido llevar adelante su candidatura, pero . Si hay que votar leyes de cambio profundo me gustaría contar con sus diputados. Me gustaría que el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires sea de Juntos por el Cambio. Hay varios candidatos, estamos eligiendo entre intendentes, como Néstor Grindeti, Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, y está también José Luis Espert.

sea de Juntos por el Cambio. Hay varios candidatos, estamos eligiendo entre intendentes, como y está también En la Ciudad de Buenos Aires voy a apoyar a Jorge Macri.

voy a apoyar a Toda carrera hay que jugarla, no hay que ser soberbio . Si Larreta se presenta y yo gano, le voy a ganar a Larreta.

Se están debatiendo dos ideas de cómo se gobierna el país : Larreta tiene una idea más de conciliación y yo más de conducción , de ir a decir acá no vamos a aceptar que nos corten el camino.

: Larreta tiene una idea más de y yo más de , de ir a decir acá no vamos a aceptar que nos corten el camino. El kirchnerismo va a estar en la calle desde el primer día , hagamos lo que hagamos, porque van a querer mantener el poder que queremos transformar.

, hagamos lo que hagamos, porque van a querer mantener el poder que queremos transformar. Los que salen a la calle son el 5% y vienen siempre por el mismo lado, por el Puente Pueyrredón. Es un modelo de rebelión organizada y a una rebelión organizada, totalmente manejable, yo me le animo desde el primer día .

. Sin coraje no salimos.

no salimos. El miedo a la decadencia es más fuerte que el miedo al cambio.

es más fuerte que el miedo al cambio. En este momento, el coraje es animarse a hacer cambios que siempre en la política se especulan y el que especule en este momento histórico no puede gobernar.

en este momento histórico Me lo imaginaba lo (del renunciamiento) de Macri , pero no lo supe antes.

, pero no lo supe antes. Que en un país donde se ha intentado tener el segundo o tercer mandato cuando no había, haya tomado la decisión de no presentarse es un gesto de patriotismo y generosidad que no es común en la historia argentina.

que no es común en la historia argentina. Cristina tiene el problema de que no tiene continuidad. La concentración de poder en ella es tan fuerte que ninguno de los que puede ser tiene capacidad de reemplazo de verdad.

Principales definiciones de Patricia Bullrich sobre la inseguridad