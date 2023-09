Patricia Bullrich presentó sus propuestas de gobierno

Patricia Bullrich presentó su plan de Gobierno. La candidata a presidente de Juntos por el Cambio publicó este miércoles un documento en el que detalla algunos de los ejes centrales de su plan de Gobierno en caso de llegar a la Casa Rosada el próximo 10 de diciembre. El trabajo se titula “Un país ordenado”.

Las propuestas de Gobierno del equipo que lidera Bullrich están ordenadas en un programa con 22 ejes centrales. Los mismos corresponden a Política económica; Producción; Agroindustria; Energía; Minería; Turismo; Infraestructura y Vivienda; Anticorrupción; Reforma del Estado; Seguridad; Defensa; Justicia; Política Exterior; Políticas Laborales; Mujeres; Educación; Políticas Sociales; Salud; Ambiente; Cultura; Deportes; y Jóvenes.

Política económica

Respecto de la política económica, el documento detalla que los objetivos estratégicos de un eventual Gobierno de Bullrich serán “reordenar la economía para terminar con la inflación”, impulsar “una reforma del Estado integral”, para que el Estado cumpla con sus funciones contribuyendo a que los ciudadanos puedan desarrollar su vida en un marco de previsibilidad, y liberar y potenciar la producción.

En concreto, la candidata propone un nuevo régimen cambiario, sin cepos, que permita exportar e importar libremente, con normas macroprudenciales al movimiento de capitales. El programa también incluye una propuesta de bimonetarismo, “para que convivan el peso y el dólar, que vuelvan los dólares al circuito productivo, del ahorro y la inversión”.

En ese sentido, entre las principales propuestas económicas del equipo de Bullrich también se encuentra la promesa de garantizar la autonomía del Banco Central, con prohibición de financiamiento al gobierno, y que sus autoridades sean designadas por el Congreso, con mandatos que no coincidan con el período presidencial. En ese sentido, el programa también incluye un eje en responsabilidad fiscal, con déficit cero inmediato, dado que, según marca el trabajo, “sin esto la autonomía del Banco Central no es creíble”.

Respecto de la parte impositiva, el plan de Bullrich propone una “racionalización y simplificación” y señala: “Vamos a eliminar todos los impuestos de escasa o nula recaudación que lo único que hacen es complicarle la vida a los que producen y dificultan las exportaciones”.

Por otra parte, en lo que respecta a retenciones, el programa publicado este miércoles marca el compromiso de eliminar la brecha de tipos de cambio entre insumos y productos, y liberar todos los cupos a la exportación desde el primer día. “Eliminación inmediata de las retenciones de producciones regionales, y horizonte de reducción del resto de las retenciones, con mecanismos iniciales de pagos a cuenta de otros impuestos”, señala el trabajo.

Para garantizar esta responsabilidad fiscal a la que hace mención el documento, el programa establece que uno de los principales ejes económicos será alcanzar un “nuevo acuerdo federal con las provincias”, mediante el cual se alcance un compromiso de ajustar del gasto de la política y poner un límite al gasto corriente en el presupuesto estableciendo mecanismos de incentivos para provincias y municipios competitivos. El acuerdo, según esta propuesta, también abordaría cuestiones de relaciones institucionales, adopción de sistemas electorales simples, y la inclusión de metas educativas.

Por otra parte, el programa establece: “Eliminaremos las trabas regulatorias a la economía, derogando leyes y regulaciones innecesarias que solo implican un impedimento para la producción y el crecimiento”. Y propone una modernización del régimen laboral, para generar más empleo formal, terminar con la litigiosidad y darle previsibilidad a las relaciones laborales. “Enviaremos al Congreso leyes para el empleo joven y el empleo casual”, dice el programa de Bullrich.

El programa también establece que se buscará implementar un “régimen impositivo simplificado para pymes que fomente las existentes y permita la creación de nuevas empresas”.

Y plantea la necesidad de avanzar en acuerdos de libre comercio con diversos países y regiones del mundo para potenciar la producción y la capacidad de exportación de la economía Argentina. En ese sentido, marca que “el Mercosur es una prioridad de la política exterior”, aunque desde el espacio de Bullrich consideran que “debe ser revisado su funcionamiento para asegurar la agilidad de sus decisiones para establecer nuevos acuerdos con otras regiones o estados”.

Reforma del Estado

Otro de los ejes centrales del programa está vinculado a recortar los gastos de la política y combatir sus privilegios. Sobre esto último, el documento indica que los funcionarios “deben vivir igual que el resto de los ciudadanos”, y para ello se eliminarán “las cajas chicas, los autos, los teléfonos pagos y todos los privilegios y prebendas”.

Entre las propuestas relativas a este eje, se destacan la promesa de “bajar los ministerios a la mitad”, quedando así solo aquellos “indispensables para dar los servicios que la población necesita”. En ese sentido, el trabajo dice: “Vamos a reducir a su mínima expresión los cargos políticos, sin funciones duplicadas por dependencias, y con sólo la cantidad mínima necesaria de cargos políticos para el cumplimiento de sus metas”.

El foco también estará puesto en una “racionalización de las empresas públicas”, aunque no se dieron mayores precisiones al respecto ya que “será de acuerdo con las características de cada empresa”. No obstante, sí marcan que “el objetivo es que no produzcan gastos, es decir déficit, al Estado. Deberán presentar sus planes de negocio y tendrán fechas límites para ordenarse y autofinanciarse”.

Otros puntos centrales del plan de Gobierno de Bullrich