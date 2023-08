PASO 2023 Patricia Bullrich superó a Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio Con más del 60% de las mesas escrutadas, , la ex ministra de Seguridad acumula el 17% de los votos, mientras que el jefe de Gobierno porteño llega al 10,57 por ciento. “Horacio me llamó y me felicitó”, contó la ganadora al llegar al búnker de Parque Norte.