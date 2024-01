Paulón salió al cruce de Usqueda por la deuda millonaria del Municipio de Fiambalá

Este jueves, Roxana Paulón, exintendenta de Fiambalá salió al cruce del actual Jefe comunal Rául Usqueda debido a la deuda heredada del municipio. En diálogo radial, Paulón acusó una “campaña” en su contra y aseguró que la deuda de su gestión fue de 368 millones.

“Cuando uno firma el acto de responsable esa es la deuda que le queda al municipio, y la deuda ha sido de 368 millones y es una deuda de 8 años de gestión. Las deudas están totalmente justificadas.” apuntó Paulón en diálogo con Radio Valle Viejo.

En este sentido, ex intendenta criticó a la actual gestión: “Ellos hablan que no tienen plata para gobernar, pero la verdad que no los entiendo. Nosotros en los pueblos teníamos un solo delegado y ellos hoy tiene por pueblo casi cuatro y cinco funcionarios. Entonces no sé qué falta de plata me hablan cuando los propios funcionarios tienen de la misma familia tienen cuatro o cinco personas contenidas.”

Y agregó: “Siento esto. Que ellos todos los días sacan algo desprestigiándome y quizás es la incapacidad de ellos para gobernar. Si ellos están en este problema económico no lo han declarado en emergencia económica porque no tienen sustento legal”.

Por otro lado, se refirió a las últimas denuncias que se hicieron acusando que la bodega “La Indómita” fuera desmantelada, y lo desmintió destacando el fin social de la misma. Además, otras de las acusaciones realizadas es que los fondos del municipio habrían sido invertidos en la polémica Adhemar Capital, hoy investigada por estafas, a lo que Paulón sostuvo que “nadie la citó” y que toda la documentación está en poder del Tribunal de Cuentas. En este sentido, sentenció: “He cuidado la plata del municipio mejor que todos”.

Cabe recordar que el actual intendente Raúl Usqueda de Juntos por el Cambio asumió el pasado 10 de diciembre asumió con fuertes críticas a la gestión de Paulón asegurando que “la casa no está en orden”, acusando una importante deuda heredada.