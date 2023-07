Pernasetti destacó la importancia de que en Argentina se modifique el modo de elegir miembros del Parlasur

Horacio Pernasetti, histórico dirigente radical, con un pasado como diputado nacional por Catamarca y presidente de la bancada radical en la cámara baja nacional, además de ex Auditor General de la Nación, volvió al ruedo político como precandidato a miembro del Parlasur, luego de más de 20 años. En diálogo con la prensa, se refirió a la importancia de ése órgano multinacional y consideró la necesidad de que, en Argentina, se modifique el método de selección de sus integrantes.

“Quiero decir que no soy candidato en una lista para elecciones desde el año 2001; ha pasado mucho tiempo y me he sentido convocado por Rubén Manzi, por Marchioli, por Enrique Cesarini y por a nivel nacional, por Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de mi partido, Gerardo Morales, porque creo realmente que hay que hacer un cambio en nuestras vidas y se me ha convocado para ser candidato a diputado del Parlasur. En realidad, yo he aceptado con la convicción de lo primero que tengo que hacer es tratar de modificar la forma de elección de los legisladores al Parlasur”, anticipó Pernasetti.

En estas elecciones, Argentina elige a 43 integrantes del Parlasur, que se componen por una lista general de 13 parlamentarios, además de un representante por cada una de las provincias. Para Pernasetti, es necesario que se modifique la ley de nuestro país respecto al método de selección, y que se lo adecúe al de países como Brasil, Uruguay y Paraguay, cuyos miembros son elegidos entre los integrantes de los respectivos poderles legislativos. “Esta ley es una ley que la dictó el kirchnerismo, básicamente para conseguir cargos y buscar dietas y fueros. De hecho, la gente no sabe, pero Milagro Sala fue diputada del Parlasur; Parrilli y otros varios kirchneristas que han sido procesados por corrupción, como José López, como miembro del Parlasur, un refugio buscando fueros”, detalló. “Lo primero que vamos a hacer es cambiar esta forma de elección para que el Parlasur realmente sea un órgano consultivo y con el tiempo se convierta en un órgano legislativo del Mercosur”, ya que “por las funciones que tiene hoy, al ser un órgano meramente de consultivo, no justifica una elección directa de sus miembros, y menos en la cantidad que propone la Argentina” agregó.

El exdiputado nacional destacó el valor que tiene el Parlasur para el Mercosur. “Soy un defensor del Mercosur. El Mercosur es una de las grandes creaciones de los presidentes Alfonsín de Argentina y Sarney de Brasil, y que si realmente funcionaría bien tendría efecto sobre toda la economía argentina y particularmente sobre Catamarca. Acabamos de ver que hubo una cumbre de presidentes de Mercosur e Iguazú y no se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no se pusieron de acuerdo? Porque el kirchnerismo no quiere aprobar un convenio que el Gobierno de Cambiemos hizo con la Unión Europea y que nos permitiría exportar mucho más a Europa”, recordó.

“Los legisladores del Mercosur tenemos que trabajar en el sentido de lograr una mayor integración. Integración comercial para tener productos importados con menores costos y poder exportar a mayor cantidad de países, no solo a los miembros del Mercosur, sino a toda Europa y a todo el mundo”, explicó. “Pero para eso necesitamos una economía allanada. No podemos ser una nación exportadora cuando tenemos cuatro tipos de dólares, cuando tenemos la inflación que tenemos; entonces, y de allí es que sea esencial que en esta oportunidad que se nos da a la sociedad de elegir a nuestros gobernantes, representantes, hagamos un cambio en nuestras vidas y votemos por Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Rubén Manzi y todos los candidatos de la lista, la cual me encuentro con mucho orgullo.

Pluralidad

Respecto del momento electoral, Pernasetti destacó que es un “proceso muy saludable, que es elegir quiénes van a ser los candidatos para la elección de octubre, en una contienda electoral movilizada y sin perder nunca el objetivo de la unidad y la pluralidad que nos represente”. “Me he integrado a la lista porque considero que Rubén Manzi, junto con Silvina Acevedo; Marchioli en capital; Enrique Cesarini como diputado nacional y Paola Bazán en la senaduría y todos los otros candidatos, son los que representan mejor a la idea de Juntos por el Cambio. Que nosotros los radicales, tengamos como candidato a gobernador a alguien que no es radical como Rubén Manzi, pero que viene de la Coalición Cívica, un partido que siempre tuvo contacto con nosotros, es la consagración de la pluralidad y de la vieja idea del Frente Cívico, de abrir la cancha para que participen gente de distintos sectores y hacer un gobierno de coalición en serio, porque eso es lo que necesitamos ahora, coaliciones en serio de distintas vertientes políticas. Formar un gobierno y abrir el diálogo y el consenso para resolver los graves problemas que tenemos en Catamarca”, concluyó.