Pérsico cruzó a Grabois y dijo que no es momento para el Salario Básico Universal

El secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, marcó un quiebre dentro de las organizaciones sociales al diferenciarse del reclamo que encabeza Juan Grabois. En su opinión, “no es el momento de discutir el Salario Básico Universal” (SBU),

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande lideró el jueves una masiva movilización en el Puente Pueyrredón para demandar justamente la creación de una nueva política de ingresos destinada a adultos de bajos o nulos ingresos.

“Hay que darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis”

El titular del movimiento social más cercano al Gobierno dejó claro que para él el debate en torno a dicha medida no es una prioridad en el contexto actual, marcado por una “corrida cambiaria” para empujar la devaluación de la moneda. Sobre el SBU, dijo que le “parece muy bien”, sin embargo, planteó otra urgencia. “Lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento”, opinó Pérsico.

“Tenemos a la nueva ministra que todavía no logró tener una semana en la que sostener las variables económicas”, afirmó.

Su postura es prácticamente opuesta a la de Grabois, quien en su explosivo discurso frente a miles de militantes, en pleno corte del puente, le advirtió a Alberto Fernández que se está “agotando el tiempo” y que la situación “no da para más”, porque crece el hambre en la Argentina.

La paradoja es que Pérsico también se diferenció de los diputados nacionales del Movimiento Evita Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli, que se expresaron públicamente a favor del SBU. Pérsico también se expresó sobre los dichos de Grabois, que habló incluso de saqueos. “No veo un escenario de saqueos en Argentina. No los hay desde hace mucho tiempo, porque hay un nivel de ayuda social que no lo genera. Ni en el Gobierno anterior ni en este. No creo que esté ahí el problema. Es opinión de Juan y la respeto”, aclaró el funcionario del Ministerio de Desarrollo Social.

En un llamado a la prudencia, el jefe del Movimiento Evita sostuvo que “es momento de ayudar a calmar la situación”.