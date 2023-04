Pérsico: Massa nos pidió que apretemos juntos a empresarios para que retrotraigan precios

Tras la reunión del ministro de Economía, Sergio Massa con dirigentes de organizaciones sociales oficialistas, sus principales referentes pidieron que se impongan sanciones a las empresas alimenticias que elevaron los valores de sus productos tras la disparada del dólar blue.

En ese marco, el titular del Movimimiento Evita y secretario de la Economía Social del ministerio de Desarrollo, Emilio Pérsico aseguró que “hubo un pedido de Massa para que después de que se calme el mercado, apretemos juntos a los sectores empresarios para que los aumentos desmedidos que hicieron pensando que el dólar se iba para arriba, vuelvan al precio antes de la crisis”.

“Hubo precios que subieron 9% injustificadamente agarrándose del dólar paralelo y ahora bajó y los precios no”, insistió en diálogo con FutuRock.

En la misma línea que Pérsico se manifestaron públicamente los dirgentes Fernando “Chino” Navarro (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie) que asistieron al encuentro con Massa y sindicalistas de la CGT.

“Los que producen alimentos de forma masiva no tienen razones (para haber incrementado los precios) porque ellos negocian con el dólar oficial y no con el blue. No se entienden los aumentos irresponsables”, expresó el secretario de Relaciones con la Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario de la Jefatura de Gabinete.

“Es importante que se aplique la ley a aquellos que constatamos que han aumentado sin justificación; no solamente retrotraer el precio, sino que paguen lo que la ley determine”, aclaró durante una entrevista con Nacional Rock.

Por su parte, Menéndez, dijo en declaraciones a la AM 750 que “hay que caerle con todo a los tres o cuatro vivos que hicieron esto. Igual con aquel que quiera remarcar de más”.

Durante el encuentro del miércoles entre el ministro de Economía, Sergio Massa, la cúpula de la CGT y dirigentes de organizaciones sociales oficialistas, estos últimos celebraron que se incumpliera una de las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que establecía no utilizar reservas para intervenir en los dólares financieros.

“Agradecemos muchísimo al ministro que haya roto el acuerdo para dar la batalla, para anclar el dólar y para poder bajar la inflación. Vamos a estar siempre, siempre cuente con los sectores populares y también cuente con nosotros para marcar a quienes han subido los precios y no los bajen”, señaló Pérsico.

En medio de la tensión cambiaria, el Gobierno decidió intervenir en el mercado para calmar los dólares financieros y el FMI confirmó que se está rediscutiendo el acuerdo que el organismo mantiene con la Argentina.

A través de fuentes del mercado, a pedido de Massa, el BCRA salió a intervenir para intentar contener a los dólares financieros. Previamente, el titular del Palacio de Hacienda le avisó al FMI, ya que hay una cláusula que prohibía esa maniobra.