Pichetto, sobre los presuntos vínculos con Irán: Son peligrosos, cuando tenés diferencias te ponen una bomba

Mientras avanza la investigación sobre el avión venezolano-iraní que fue retenido en Ezeiza hace poco más de una semana, Miguel Ángel Pichetto opinó este domingo sobre las relaciones de Argentina con ambas naciones y admitió estar preocupado. "Estos países van y te ponen una bomba", dijo.

Fue en diálogo con Radio Rivadavia donde el titular de la Auditoría General Nación cuestionó el accionar de las autoridades nacionales frente a la situación y calificó de "forzada" la explicación que comparten desde el Gobierno.

"No creo en la versión del Gobierno de que eran instructores de vuelo, me parece forzada y lo veo con preocupación", remarcó quien fue candidato a vicepresidente junto a Mauricio Macri en 2019.

En la misma línea, recordó que Argentina mantiene un convenio con el país liderado por Nicolás Maduro para "afianzar un sistema de vuelos entre ambos países" y opinó sobre este vínculo.

"Es indudable que Irán funciona triangulando con Venezuela y pone los aviones iraníes con bandera venezolana. Lo que me resulta inquietante es que tengamos este tipo de vínculos, me perturba", señaló Pichetto. Y añadió: "Estos vínculos son peligrosos. Hay que tener mucho cuidado porque cuando tenés diferencias o no cumplís un acuerdo, no van al CIADI. Van y te ponen una bomba", sentenció el exlegislador.

En este sentido, recordó el día en que Argentina fue víctima de un atentado por incumplir su palabra.

"Ya lo vimos. Si hay algún acuerdo y no se cumple, la experiencia argentina es que vienen a ponerte una bomba", dijo a modo de alerta por el caso del avión retenido que, si bien generó preocupación, el presidente Alberto Fernández minimizó el asunto y criticó a la oposición por darle relevancia.

Finalmente, cuestionó el hecho de que todas las empresas de combustible argentinas se hayan negado a venderle a la nave en cuestión, incluyendo YPF que es mayormente estatal.

“Este avión, indudablemente, ya estaba en el radar de los norteamericanos y las empresas argentinas proveedoras de combustible no le vendieron combustible. ¿Por qué? Porque es uno de los aviones marcados con alerta roja que si una empresa les vende combustible tiene sanciones económicas", explicó.

Y concluyó, sospechando del accionar del Gobierno frente a la situación: "Y esta es la causa (por la cual no le vendieron), es interesante ver cómo el estado argentino con su empresa petrolera no le vende combustible a este avión, ¿no?”, cerró.

Confirmaron que el piloto iraní es "socio" de empresas aéreas acusadas de terrorismo

El FBI informó al juez federal Federico Villena que el piloto del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza Gholamreza Ghasemi está “asociado” a la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní y al Hezbollah del Líbano, ambos acusados por el atentado contra la AMIA.