Piden informe al intendente Córdoba por el fondo del polo hortícola

En la sesión ordinaria de hoy del Concejo Deliberante de Andalgalá, el bloque del Frente de Todos solicitará un pedido de informe al intendente Eduardo Córdoba por el cambio de imputación de fondos del polo hortícola a la plaza 9 de julio.

El pasado 6 de abril el intendente Eduardo Córdoba elevó una nota a la Secretaria de Asuntos Municipales Erika Inga y a su vez para que esta informe a la Comisión de Asuntos Municipales el cambio de destino del proyecto de Referencia: “Andalgalá Polo Hortícola del Oeste” que fue aprobado con Fondos de Regalías Mineras, según Acta de Trabajo 227/2020.

A raíz de este pedido el presidente del Concejo Deliberante ?FT- Sebastián Almada solicitó que elevaran un pedido al ejecutivo municipal “nos enteramos de esto por la vitalización de la información, de esto no ha ingresado nada al concejo deliberante, es importante aclarar que la aprobación de esto va a depender de Asuntos Municipales de la provincia más allá de la postura que podamos tener los concejales, hemos charlado con los concejales de nuestro bloque y no estamos de acuerdo con esto, no queremos hacer oposición por la oposición misma” acotando que el plazo de obra de la plaza 9 de julio era de 132 días, plazos que ya se encuentran vencidos ya que la ejecución dio inicio a mediados del mes de septiembre.

Almada dijo que el cambio de destino de los fondos no sigue el lineamiento del proyecto original, es decir hacia la parte productiva “se tendría que priorizar la mano de obra, la generación de empleo, que sea sostenible a través del tiempo y el polo hortícola era una de esas posibilidades” acotando que según la ley de obras públicas “el adicional no debe superar el 20% del total de una obra” es por ello que solicitaran el ejecutivo un pedido de informe al respecto.