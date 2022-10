Piden informe por los viajes de funcionarios del Ejecutivo provincial

La semana pasada ingreso a la Legislatura provincial un pedido de informe respecto a los viajes al exterior por parte del gobernador Raúl Jalil y funcionarios del Ejecutivo provincial.

La iniciativa fue presentada por el diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila en la cual solicitar al Poder Ejecutivo Provincial por medio del área que corresponda informe cuantos miembros integraron la comitiva que acompañó al gobernador a Nueva York y Washington.

En pedido de informe además reclama conocer en forma precisa sobre cuanto fueron los viatico de cada uno de los integrantes de la comitiva; el gasto de los traslados aéreos y alojamiento.

Cabe recordar que Jalil junto a sus pares del Norte Grande, el ministro del Interior, Wado De Pedro, y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, finalizaron el viernes último la gira institucional y comercial por Washington y Nueva York, cuyo objetivo central fue profundizar las relaciones bilaterales con EE.UU. y exponer sobre el potencial de la región del Norte en materia de energía, minería, producción de alimentos a fin de atraer futuras inversiones en nuestro país y sobre todo a nuestra provincia.

Texto del pedido de informe:

Fundamento

Sra. Presidenta:

Desde que asumió en su gestión el gobernador Raúl Jalil han sido muchos los viajes que ha realizado alrededor del mundo acompañado de gruesas comitivas de ministros, funcionarios de distintos rangos, legisladores y también invitados VIP.

Dubai, Toronto, Rusia, China, Nueva York, Washington, etc. fueron algunos de los destinos de estas numerosas comitivas de funcionarios catamarqueños y lo que en este pedido de informe queremos saber, es cuanto le cuesta a las arcas provinciales este tipo de viaje. En este último viaje también se resalta por parte del ejecutivo provincial como un gran logro el hecho de que la provincia va a empezar a endeudarse en dólares. Se anuncia como si fuera algo muy auspicioso de que la provincia va a tomar 150 millones de dólares de deuda para distintas obras, cuando todos sabemos las dificultades económicas por las que hoy están atravesando aquellas provincias que se endeudaron en dólares.

Actualmente hay cuatro provincias que ya están en default, es decir que dejaron de realizar los pagos de su deuda en la forma y tiempo pactado inicialmente ellas son Provincia de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos y La Rioja, todas con gran parte de su deuda en dólares lo que las hace más vulnerables en un contexto de devaluación, ya que esto agranda aún más el stock de sus deudas. Por un lado esto de que no es el mejor momento para tomar deuda en dólares ya que estamos inmersos en un proceso de devaluación y por otro lado el gobernador no puede disponer de manera unilateral la toma de deuda, porque la Constitución de la provincia establece que debe ser aprobado por la legislatura con las dos terceras partes de sus miembros. A no ser que el gobernador quiera pasar por arriba de la letra de la Constitución como ya lo ha hecho en otras oportunidades.

Volviendo al tema anterior, el de los gastos de las comitivas que lo acompañan en sus viajes al extranjero, se sabe que un viático diario de cada uno de los que viaja no puede ser inferior a 500 dólares, es decir 145 mil pesos por día y eso es lo que irrita y genera malestar y descontento en nuestra sociedad que hoy está sumergida en un 40% de pobreza.

Mientras el funcionariato de Raúl Jalil viaja por mundo, sin traer ningún resultado positivo a la provincia, solo una deuda en dólares que se nos hará después impagable, como ya le ha sucedido a varias provincias argentinas, aquí en Catamarca las tarifas de energía y agua se han duplicado a los usuarios, también los salarios de los empleados públicos provinciales y municipales están lejos de lo que sale hoy la canasta básica de alimentos (120 mil pesos). Otro de los perversos objetivos de los viajes de Jalil han sido la entrega de nuestra riqueza minera a espaldas del pueblo de Catamarca, por porcentajes irrisorios, típicos de los modelos coloniales más atrasados.

El modelo de Jalil de agrandar el gasto político pasando de 9 ministros a 18, comprando un avión de lujo del que hace uso y abuso y esto de que llega una delegación de EEUU y parte otra a Corea ya que el actual ministro de minería se encuentra ahí, es un modelo plagado de privilegios para los funcionarios y de ajuste salarial y tarifario para el pueblo.

Es necesario ponerle punto final a esto.

ARTICULO N°1: Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial por medio del área que corresponda informe cuantos miembros integraron la comitiva que acompañó al gobernador a Nueva York y Washington.

ARTICULO N°2: De cuanto fue el viatico de cada uno de los integrantes de la comitiva y el gasto de los traslados aéreos y alojamiento.

ARTICULO N°3: De forma.-