Piden a Jalil que vete las leyes que reforman el Poder Judicial

Las leyes que establecen modificaciones en el Poder Judicial de la provincia que el Senado dio sanción definitiva este jueves no paran de generar fuertes críticas. Desde un sector de la oposición del radicalismo le pidieron por carta al gobernador Raúl Jalil que vete las normas aprobadas.

El punto más controvertido de la norma que permite la ampliación de la Corte, es que será el gobernador de turno quien decida la designación de los miembros del máximo tribunal de la provincia. "La ampliación de la Corte en dos nuevos miembros sin el más mínimo debate previo y constructivo, al margen de toda evaluación técnica seria sobre su pertinencia", indican en el escrito.

Además, señalan que la ley que eleva de cinco a siete el número de miembros de la Corte "tampoco obedece a ninguna necesidad pública, ni lo demanda la sociedad; tampoco redundará en un incremento de la calidad en la administración de justicia. Tampoco producirá esa reforma, por sí misma, un incremento en la calidad de los miembros de la alta magistratura provincial y sus sentencias, puesto que tal objetivo solamente se consigue mediante un procedimiento de selección, capacitación, evaluación y remoción de los mismos que asegure la idoneidad, el mérito, la independencia y la imparcialidad de los magistrados y la autonomía funcional y presupuestaria del Poder Judicial, extremos todos ellos ajenos a los objetivos y resultados esperables de semejante proyecto".

En el escrito, le advirtieron a Jalil que "tal reforma no es necesaria a los fines de dividir la Corte en Salas especializadas, y generará aún más demoras en la ya lenta circulación de los expedientes entre los actuales jueces, sea que se conformen las salas o no. A los fines de crear salas en el tribunal, hubiese bastado con cumplir la ley nº 5473 que así lo ordenaba, por lo que nada augura que ahora, con dos miembros más, el citado mandato legal ? hoy redundante - se cumpla".

Sobre la derogación del Consejo de la Magistratura, reclaman que "representa un claro atropello a la independencia judicial, en cuanto elimina el procedimiento del concurso público de antecedentes y oposición para la designación de los futuros magistrados e integrantes del ministerio público; lo cual conlleva el riesgo de incorporaciones discrecionales y eventualmente arbitrarias, con el consecuente deterioro de la calidad del servicio de justicia y de la confianza y respeto que tan altas magistraturas deben inspirar en la ciudadanía".

"Ello da lugar a una mayor injerencia del Poder Ejecutivo en la elección discrecional de los jueces, rompiendo el modelo de participación democrática, equilibrio republicano y colaboración de Poderes diseñado por la Constitución Nacional, principios que el Derecho Público Provincial ha receptado", resaltan.

Además remarcaron que se trata de procedimientos que se permite vislumbrar "una segunda causal de ruptura inconstitucional de las bases de la organización político - jurídica de nuestra sociedad, puesto que la designación de los magistrados provinciales debe efectuarse asegurando, entre otras cuestiones, valoraciones objetivas (independientes e imparciales) de los conocimientos de los candidatos, respeto por el orden de mérito, de manera fundada y no discriminatoria (lo contrario de una discrecionalidad arbitraria, al margen de los estándares citados), asegurando la igualdad de oportunidades objetivas de los candidatos para acceder a los cargos, por un procedimiento selectivo organizado por el Poder Ejecutivo y finalizado por una decisión del mismo poder".

El escrito fechado este viernes 17 de julio lleva las rúbricas del ex gobernador Eduardo Brizuela del Moral; el diputado nacional Rubén Manzi; el ex intendente capitalino, Ricardo Guzmán, la ex secretaria de Educación, Marta Grimaux de Blanco, la ex diputada provincial, Paola Bazan; la diputada provincial, Marísa Nóblega, el diputado provincial, Francisco Monti, y el ex diputado provincial, Miguel Vázquez Sastre, entre otros referentes radicales.