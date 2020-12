Pidiendo por un acuerdo similar al acordado en Provincia, el SOEM inició un nuevo paro

Una vez más, en lo que va del año, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) inicia un paro por tiempo indeterminado. Esta vez, es para reclamar por un acuerdo similar o mejor al que se acordó a nivel provincial con los gremios de los trabajadores estatales, donde se estableció una ayuda a la canasta navideña de $ 3.500 y un adelanto de paritaria de $ 3.000.

En diálogo con LA UNIÓN, el secretario general del gremio que nuclea a los municipales capitalinos, Walter Arévalo, señaló que la medida se toma porque desde el Municipio no se comunicó nadie para iniciar un diálogo por el pedido del SOEM y, por eso, se avanzó con un paro por tiempo indeterminado que inició a las cero horas de hoy.

Además, explicó que el plan de lucha incluye a todas las áreas del Municipio y consideró que será importante la adhesión.

Respecto del tema más sensible en cada paro, que es el servicio de recolección de residuos, el gremialista indicó que “seguro que ellos (por el Ejecutivo municipal) irán a presionar, pero nosotros no vamos a bloquear nada, que se adhiera quien se quiera adherir.

En ese marco, remarcó que la ordenanza, que declara servicio esencial a la recolección de residuos y asegura una prestación mínima los días de paro, “es inconstitucional y la tiene que resolver la Corte de Justicia”, en referencia a la presentación realizada por el SOEM ante el máximo tribunal de la provincia, pidiendo la declaración de inconstitucionalidad de la norma sancionada este año por el Concejo Deliberante.

Retornando a la modalidad de la protesta, Arévalo comentó que, además del paro, se prevé una movilización y “tal vez, un acampe, que lo vamos a decidir si va a ser en la Plaza 25 de Agosto o en la Plaza 25 de Mayo.

“Nuestro pedido es llegar a un acuerdo parecido o mejor al que realizaron en la Provincia, ese es el piso”, sentenció.

El acuerdo con los gremios significará una erogación de 120 millones de pesos

El Poder Ejecutivo confirmó que se otorgará un bono navideño para todos los empleados públicos de la Administración Pública Provincial y docentes. Además, la Provincia asistirá a los Municipios para que puedan otorgar este bono a los empleados municipales.

El pago del bono se efectuará en forma conjunta con la segunda cuota del Salario Anual Complementario y será no remunerativo, razón por la cual la suma será neta al bolsillo del trabajador por 3.500 pesos.

Por otro lado, se confirmó una recomposición salarial de 3.000 pesos para los meses de enero, febrero y marzo, a cuenta del acuerdo paritario que se estipula para el primer trimestre del año 2021. Todas estas erogaciones representan aproximadamente 120 millones de pesos.

Además, el ministro Jorge Moreno confirmó que se otorgará un aporte extra similar para todo el personal contratado y becado.

Moreno aseguró que este acuerdo se realizó “con base en el diálogo transversal con todos los gremios de todos los sectores, atendiendo a las necesidades de los trabajadores y analizando con cuidado la situación financiera de la provincia en un año que ha sido claramente atípico”.