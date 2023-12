Piqueteros desafían el protocolo de Bullrich: "Vamos a marchar por la calle"

El dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni y el diputado porteño de izquierda Gabriel Solano reafirmaron este miércoles que la marcha prevista hacia Plaza de Mayo "contra el ajuste económico de Javier Milei" se "hará por la calle", desafiando el protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad.



"Vamos a garantizar que marchemos a Plaza de Mayo y vamos a movilizar por las calles que es por donde se moviliza la gente en todas las protestas del mundo ¿Dónde vamos a meter 50 mil personas, si no?", reafirmó Belliboni en declaraciones a la prensa al llegar a la estación Constitución junto a otros referentes de su espacio y legisladores.



El dirigente del PO llegó en tren a la terminal de la Línea Roca e indicó que lo hizo "como lo harán la mayoría de los compañeros que hoy nos acompañarán en esta gran movilización". Y justificó que "esa es nuestra vida: no tenemos un banco por eso venimos en tren".



Fuerte presencia policial en la Estación Once. Foto: Alejandro Santa Cruzz

"Cada padre y mamá tiene derecho a llevar a su hijo donde quiera, la patria potestad en Argentina la tienen los padres, no (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich", dijo Belliboni, quien informó que "nadie obliga a venir con criaturas a las marchas sino que son los padres quienes toman la libremente la decisión", al ser consultado por la disposición del protocolo que advierte a los adultos responsables no concurrir a las marchas con sus hijos menores de edad y que en caso de hacerlo se dará aviso al área correspondiente.



"Que la Policía deje que se haga esta movilización que va a ser pacífica. Esto no es una guerra", dijo Solano, quien remarcó la fuerte presencia policial vista en los distintos accesos de la ciudad de Buenos Aires y estaciones de trenes y denunció que "efectivos de la policía filmaban dentro de colectivos a los pasajeros".



"Hemos hecho un gesto importante de ir a las diagonales para estar cerca de la Plaza de Mayo y garantizar que el acto se realice para leer un documento acordado con más de 100 organizaciones", destacó.



Cambios de último minuto en el recorrido:

Según el cambio de recorrido anticipado por los organizadores, los manifestantes se concentrarán en Diagonal Sur y avenida Belgrano, y otra cabecera estará en Florida y Diagonal Norte para confluir en Plaza de Mayo.



En un principio las columnas iban a partir desde el Congreso y el Obelisco, pero hubo cambios de último momento para garantizar que se permita llevar adelante la marcha, llegar a la Plaza de Mayo y evitar la confrontación con las fuerzas de seguridad.



Una vez en Plaza de Mayo se realizará un acto donde se leerá un documento acordado por organizaciones populares, piqueteras, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos, precisaron.



Para "frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI" y "defender el derecho a la protesta" es la consigna de la marcha de los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes, en un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre, que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente, Fernando de la Rúa.

El protocolo

La puesta en vigencia del protocolo antipiquete establecido a través de la Resolución 943/2023 publicada el pasado 15 de diciembre en el Boletín Oficial fue ratificada este miércoles por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien, a través de la red social X (antes Twitter) celebró una decisión judicial que en las últimas horas rechazó un hábeas corpus colectivo que había sido presentado por el Servicio de Paz y Justicia, cuyo referente es el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, junto a otras organizaciones.



"¡El protocolo para el mantenimiento del orden público es completamente legal!", destacó la funcionaria esta madrugada, quien remarcó que así "lo resolvió la Justicia" y sostuvo que "solo quienes ignoran la ley viven fuera de ella podían pensar lo contrario".



De esta forma, Patricia Bullrich hizo referencia a una decisión adoptada por el juez de instrucción Gustavo Pierretti, quien rechazó el hábeas corpus preventivo y colectivo con el que se había pedido que se dejara sin efecto el protocolo dispuesto por el Gobierno Nacional.



"El Presidente anunció una declaración de guerra contra los derechos laborales, sociales y democráticos de los trabajadores y el pueblo: megadevaluación, una inflación tremenda, pretende congelar el valor del Potenciar Trabajo y se mantienen sin entregas a los comedores populares y se vienen fuertes aumentos de las tarifas de servicios y transportes", sostuvieron las organizaciones de la UP en un comunicado dado a conocer ayer en una conferencia de prensa desarrollada en Plaza Congreso.



Allí también se repudió el protocolo de mantenimiento del orden público para evitar cortes de calles, al que calificaron de "inconstitucional" y bregaron por "la defensa del derecho a la protesta".



En tanto, esta mañana, Eduardo Belliboni, uno de los referentes del Polo Obrero, anticipó en declaraciones formuladas a la FM Radio Con Vos que los manifestantes arribarán a la ciudad de Buenos Aires a bordo del tren.



En un encuentro que tuvieron ayer con la prensa, varios dirigentes exhortaron a la Confederación General del Trabajo (CGT), para que "ante cualquier hecho represivo que ocurriese mañana (por hoy) llame a un paro nacional activo".