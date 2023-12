Piqueteros preparan una conferencia de prensa para responder a las medidas de Bullrich

Este jueves por la mañana, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que darían precisiones sobre un nuevo “protocolo de orden público”. Los detalles estuvieron a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, e informó sobre las severas sanciones que tendrán aquellos que “interrumpan la libre circulación”.

Al respecto, ante el anuncio de Bullrich, las organizaciones piqueteras preparan una conferencia de prensa para responderle. “Ante las amenazas del Gobierno de Milei sobre la libertad de manifestación, el Partido Obrero y el Polo Obrero convocan en el día de hoy una conferencia de prensa en Mitre 2162″.

Según confirmaron, estarán presentes Eduardo Belliboni y Gabriel Solano y Vanina Biasi entre otros dirigentes. Asimismo, informaron que enviaron un pedido de reunión “urgente” al Secretario de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, Pablo De La Torre.

El objetivo es “tratar temas sociales que se han agravado en los últimos días con la disparada de los precios de primera necesidad”, al tiempo que denuncian que “no hemos recibido los alimentos en los comedores populares comprometidos por la gestión anterior y que según el exsecretario Javier García había sido parte de la transición con su actual gestión y que debía haberse empezado a ejecutar esta semana”.

En el mensaje a De La Torre, el Frente de Lucha Piquetero señala que “nos preocupa el anuncio de que se congelaran en su monto actual los programas potenciar trabajo, ya que en unas semanas se pulverizarían y dejarían a mas de un millón de personas sin un ingreso fundamental para el alimento diario”.

El pedido de las organizaciones piqueteras sucede en el mismo día en que Bullrich anunció las nuevas reglamentaciones a las protestas sociales.

Por su parte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó en un comunicado que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta. “Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar y detalló: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.

No es la primera vez que Bullrich anuncia una medida de este tipo. Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, lanzó en febrero de 2016 un protocolo “antipiquetes” para evitar los cortes de tránsito en la vía pública. En aquel entonces, quienes protestaran tendrían “5 o 10 minutos” para desalojar los caminos, autopistas o rutas que cortaran antes de ser desalojados y hasta detenidos.

El anuncio de esta tarde se da luego de que la conducción nacional de las organizaciones nucleadas en la Unidad Piquetera confirmaran que el próximo miércoles realizarán un “paro activo” en Plaza de Mayo, en respuesta a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. La protesta se hará en la misma fecha en la que se cumplen 22 años del 19 y 20 de diciembre del 2001, donde el gobierno de Fernando de la Rúa reprimió una protesta social, que culminó con 38 muertos y la renuncia del expresidente.